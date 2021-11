MINISTAR MALI: Predlog budžeta za 2022. sutra na Vladi Srbije, povećanje penzija, plata i minimalne zarade

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da se pred Vladom Republike Srbije sutra naći budžet za 2022. godinu, a kojim se, između ostalog, predviđa povećanje penzija, plata i minimalne zarade, kao i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije.

- Planirali smo povećanje plata za sve zaposlene u javnom sektoru, pri čemu će zaposleni u zdravstvu, vojsci i socijalnim službama dobiti povećanje od oko osam odsto, a ostali oko sedam procenata što je u proseku oko 7,3 odsto - rekao je Mali gostujući na televiziji Pink.

Dodao je i da je reč o još jednoj potvrdi da težimo rastu životnog standarda iz godinu u godinu. On je podsetio i da će minimalna zarada od 1. januara biti veća za čak 9,4 odsto, te da će iznositi 35.012 dinara, čime se podstiče rast i ostalih zarada.

- Projektovali smo da će prosečna zarada u Srbiji do kraja godine biti 618 evra i to obećanje ispunjavamo. Prosečna zarada raste iz meseca u mesec - rekao je Mali. Siniša Mali je istakao i da su budžetom planirane nikada veća sredstva za kapitalne investicije, čak 486 milijardi dinara. Prema njegovim rečima, to potvrđuje da smo u doba ekonomske krize i pandemije stabilni, da imamo novca i da ne odustajemo od naše vizije da kroz rast životnog standarda, povećanje plata i penzija utičemo na potrošnju, a sa druge strane, da kroz kapitalne investicije još više ubrzavamo rast BDP-a.

Mali se osvrnuo i na rebalans budžeta koji je usvojen prošle sedmice, i podsetio da imamo neuporedivo bolji rezultat nego što je planirano.

foto: Printscreen/TV Pink

- Za deset meseci ove godine imamo deficit u budžetu od 98 milijardi dinara. Planirali smo 300 milijardi dinara, što znači da je mnogo bolji rezultat nego što smo planirali - rekao je Mali i napomenuo da i predsednik Aleksandar Vučić očekuje da se auto-putevi i brze saobraćajnice koje gradimo, a trenutno ih je sedam, što pre završe, kao i da se ubrzaju radovi na izgradnji kanalizacione mreže, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda.

Podsetio je da su planirana i velika ulaganja u sport i izgradnju sportskih objekata. Napomenuo je da će biti uložena znatna sredstva i za rekonstrukciju Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, kao i za domove zdravlja širom Srbije.

- Uprkos najvećoj pandemiji ikada i zdravstvenoj i globalnoj ekonomskoj krizi, Srbija se odgovorno ponaša. Кada god imamo prostora, mi investiramo, radimo ono što decenijama niko nije uradio, da završimo velike projekte kako bi što pre porastao kvalitet života građana - naveo je on i objasnio da kapitalne investicije obezbeđuju nova radna mesta, a sa druge strane rast životnog standarda kroz povećanje plata i penzija.

Mali je napomenuo da se Srbija gradi i da se od toga ne odustaje, te da je veoma ponosan na novi brzi voz, koji će ići 200 kilometara na sat, što je slika uspešne zemlje. Кako je istakao, metro je takođe slika uspešne Srbije, a sutra će biti potpisan ugovor o početku izgradnje infrastrukture na Makiškom polju sa kineskom kompanijom "Power China“.

- Mi ćemo u narednih deset do 15 dana krenuti sa radovima na izgradnji prve linije metroa, što je još jedno obećanje koje ispunjavamo. Dakle, u novembru kreću radovi, a sutra potpisujemo ugovor. To je veliki projekat, bitan za građane Beograda. San koji smo sanjali decenijama i koji sada ostvarujemo. A to je s druge strane i dokaz da velike snove možemo da ostvarimo. Prva linija će biti gotova i u funkciji 2028. godine, a 2030. godine druga linija. Očekujem da ćemo 2023. godine početi da gradimo tu drugu liniju metroa - rekao je Mali.

Dodao da će Beograd imati tri linije metroa, koje će u potpunosti biti sinhronizovane, a i povezane sa postojećom mrežom BG voza.

- Dakle BG voz, plus metro, to je taj šinski sistem koji će nam dati mogućnost da unapredimo saobraćaj u Beogradu, a to je i veoma važno i za unapređenje ekologije - objasnio je on i dodao da uskoro kreću i pripremni radovi na izgradnji infrastrukture za Nacionalni stadion.

Osvrnuo se i na novi sistem fiskalizacije koji se uvodi, i naveo da je u toku tranzicioni period.

- Daje se mogućnost svima koji su fiskalni obveznici da izdaju fiskalne račune i preko mobilnih telefona, tableta, da idemo u korak sa vremenom, sa inovacionim tehnologijama. Sa druge strane, nećemo više imati papirne rolne za čuvanje, a efikasnije ćemo se boriti protiv sive ekonomije - istakao je Mali.

Napomenuo je da će novi sistem fiskalizacije obezbediti i više novca u budžetu, zbog čega će i plate i penzije biti veće, a biće i više novca za kapitalne projekte.

- Tranzicioni period je krenuo juče i traje do kraja aprila sledeće godine. Pozivam sve fiskalne obveznike, našu privredu da krenu sa implementacijom tog novog sistema što pre. Neće imati dodatne troškove, jer smo obezbedili subvencije. Svake nedelje ih isplaćujemo onima koji se prijave za nabavku novih fiskalnih uređaja. Predviđeno je davanje države od 100 evra po prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom uređaju - podsetio je Mali.

Кada je reč o starijim motornim vozilima, Mali kaže da će uz budžet odbraniti i izmene Zakona o upotrebi, nošenju, korišćenju dobara kako bi se ispravila nepravda da starija vozila, koja imaju veliku kubikažu plaćaju ogroman porez prilikom registracije.

- Ne želim da podstaknem ljude da kupuju stara vozila koja nisu ekološki prihvatljiva, ali potrebno je da ispravimo nepravdu, a to su ogromne razlike između novih i starih vozila. Primena novih propisa bi trebalo da bude od 1. januara sledeće godine - objasnio je on i dodao da je to još jedno od obećanja koje će biti ispunjeno.

On se osvrnuo i na isplatu pomoći od 30 evra, koja je počela juče uplatom na račune svih penzionera, korisnika socijalne pomoći i onima koji služe zatvorsku kaznu, dok će danas i sutra novac biti na računima ostalih punoletnih građana. Naveo je da je pomoć opredeljena za ukupno 5,7 miliona građana.

Ministar je rekao da građani u decembru mogu očekivati i dodatnih 20 evra pomoći i podsetio da svi koji su se prijavili za 30 plus 30 evra nema potrebe ponovo da se prijavljuju, pošto će pomoć automatski biti uplaćena na njihove račune. Objasnio je i da oni koji se nisu prijavili, a koji su u međuvremenu postali punoletni, mogu da se prijave za tu pomoć od 15. do 30 novembra.

Mali je istakao da je država svako obećanje koje je dala i ispunila i napomenuo da je za tri paketa pomoći, država ukupno izdvojila oko osam milijardi evra za pomoć privredi i građanima.

- U krizi, kada mnoge zemlje nisu znale kako da reaguju, kada su ljudi ostajali bez posla, kada su fabrike zatvarane, Srbija nije imala taj scenario. Prošle godine imali smo pad BDP-a od 0,9 odsto, a ove godine ćemo imati rast veći od sedam procenata. Po tim rezultatima, Srbija je sasvim izvesno u prve tri ekonomije u Evropi - zaključio je on.

(Kurir.rs)