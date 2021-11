MINISTAR MALI: Cilj sastanka inicijative Otvoreni Balkan u Nišu da se popravi protok robe, usluga i ljudi

BEOGRAD/NIŠ - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je večeras da je cilj predstavnika vlada Severne Makedonije, Albanije i Srbije, koji u Nišu učestvuju na sastanku u okviru inicijative Otvoreni Balkan, da razrade plan kako da se popravi protok robe, usluga i ljudi, i da se ukloni sve što tri ekonomije vide kao prepreke za razvoj i napredak u radu, saopštilo je ministarstvo.

Mali je otvarajući sastanak poželeo dobrodošlicu ministrima i predstavnicima vlada Albanije i Severne Makedonije koji će, kao je rekao, u naredna dva dana na sesiji u Nišu razgovarati kako da se realizuje inicijativa Otvoreni Blakan, i da se uklone barijere za biznis i gradjane, i poručio da je cilj sve tri zemlje da rade kao jedna.

"Svi imamo isti cilj, da povećamo ekonomsku saradnju, ne samo izmedju naše tri zemlje, već i svih zemalja u regionu. Кao ministar finansija mogu da pričam o detaljima o ekonomskom rastu, stopama rasta, poboljšanjima u ekonomiji, ali svi znamo šta je naša svrha kao političara, a to je da ljudi u našem regionu imaju bolji život, da poboljšaju poslovanje, zarade više novca i da svoje snove ostvare ovde", rekao je Mali.

On je rekao da postoji politička volja da ove tri zemlje funkcionišu kao jedna i da budu uskladjene fitosanitarne i carinske procedure, kao i da se olakša protok robe i dodao da je cilj sastanka u Nišu da se reše problemi koji su vezani za slobodan protok ljudi, roba i usluga u ove tri zemlje, očekujući da će i druge zemlje u regionu da se uključe u inicijativu.

"Ja zamišljam region Zapadnog Balkana bez granica, kao jedinstvenio tržište, bez barijera, da kamioni više ne čekaju na granicama, da je slobodan protok robe, da ljudi mogu bez problema da nađu posao u ove tri zemlje, da se međusobno priznaju radne dozvole. Sve su to teme o kojima diskutujemo u naredna tri dana i očekujem konkretna rešenja", rekao je Mali.

On je rekao da je zadatak da do 1. januara već budu priznate radne dozvole u sve tri zemlje, da ujednačeno radno vreme svih carinskih ispostava i dodao da je cilj da se kroz jedinstveno tržište unapredi ekonomija, da privrede budu konkurentnije, tržište atraktivnije, da se privuku strani investotori, a to za gradjane znači veće plate i penzije, pogotovo je značajno za mlade koje žele da zadrže u regionu.

Sastanku su prisustvovali ministar poljoprovrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Кisić Tepavčević, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, kao i ministri finansija, poljoprivrede i trgovine iz Albanije i Severne Makedonije.

U naredna dva dana predstavnici šest sektorskih grupa razgovaraće o olakšicama za uvoz, izvoz i kretanje robe, slobodnom kretanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, slobodnom kretanju industrijskih proizvoda, o pristupu tržištu rada, jedinstvenom elektronskom identitetu za građane Otvorenog Balkana i jedinstvenom informacionom sistemu.

Kurir.rs/Beta