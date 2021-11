ZA NOVOGRADNJU U SRBIJI IMAĆE IZGLEDA SAMO BOGATAŠI? Kvadrat na periferiji Beograda i do 2.000 €: Cene nastavljaju da divljaju

Gradevinski materijal u Srbiji poskupeo je od početka godine u proseku za 30-40 odsto, radna snaga takođe, a pošto investitori neće da se odreknu profita i nove troškove samo prebacuju na kupce, stručnjaci veruju da će u narednom periodu cene nekretnina u našoj zemlji nastaviti da "divljaju"!

Mada je vrednost stanova i kuća već sada na istorijskom maksimumu, pa tako kvadrat na periferiji Beograda košta i do 2.000 evra, a u centru i do neverovatnih 10.000 evra, sagovornici Informera kažu da će krov nad glavom uskoro moći da obezbede samo bogataši, dok obični ljudi sa prosečnim platama neće sebi moći da priušte ni garsonjeru.

Potražnja velika

Ekspert iz ove oblasti, agent za nekretnine Katarina Lazarević kaže da su cene stanova u Beogradu već sada nerealno visoke, naročito u novogradnji, ali da za to ne treba kriviti samo skok cena na tržištu građevinskog materijala. Prema njenim rečima, odgovorni su i investitori, koji koriste situaciju da bi ostvarili maksimalan profit.

Ona dodaje da je trenutno i dalje velika potražnja za nekretninama, ali da je pitanje koliko će ona trajati ako cene nastave da skaču.

- Velika je potražnja iako su cene već nerealno visoke. Sigurno je da na sve ovo utiče i poskupljenje materijala, ali moramo da konstatujemo da i investitori koriste situaciju kako bi ostvarili zacrtani profit. Mislim da bilo kakvo dalje po- skupljenje ne bi bilo nimalo dobro i stvarno ne znam dokle prodavci misle da idu. U centru Beograda se, recimo, zida zgrada gde će kvadrat biti 10.000 evra, u naselju Stepa Stepanović, gde je kvadrat bio 800 evra, sada je 2.000 evra, kao iu naselju Dr Ivana Ribara. Ako cene nastave da divljaju, normalni ljudi, koji rade za prosečnu platu, neće moći da kupe ni manje stanove, a pogotovo ne one veće - rekla je Lazarevićeva za Informer.

Sa njom se slaže i Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije, koji tvrdi da investitori, uprkos povećanju cene zemljišta i građevinskog materijala, ne moraju da povećavaju cene stanova jer i sada ostvaruju veliki profit

- Na njima je da procene da li će sačuvati kupce i poslovati sa nešto manjim profitom ili će podići cene u nebo i rizikovati da ne prodaju nekretnine. Moje mišljenje je da im uprkos svim poskupljenjima ostaje veliki profit i da ove troškove mogu da preuzme na sebe, a ne da se podiže i onako visoka cena kvadrata. Medutim, investitori uglavnom gledaju samo veću zaradu, kao da ne shvataju da je najgore da im ostanu neprodati stanovi i da tako zarobe kapital - kaže Rodić.

Sve je povezano

Investitor A. I. iz Beograda priznaje za Informer da mnoge njegove kolege ne žele da se odreknu planiranog profita, ali ipak dodaje da je u tom poslu značajno poskupela skoro sva građa, te da se to neminovno odrazilo ina konačnu cenu nekretnina.

- Gvožđe je značajno poskupelo i to nama podiže cenu kvadrata za 20-30 evra, stiropor i izolacija su duplo skuplji i to nam podiže cenu kvadrata 30- 40 evra. Skočio je bakar, pa i tu imamo sličan gubitak, a čak su i klima-uređaji poskupeli zbog transporta. Uz to duplirala se i cena radne snage, pa sada majstor traži 70 evra dnevno, a običan fizikalac 35 evra. Ko je imao kalkulaciju da će po kvadratu zaraditi 500 evra, po aktuelnim cenama materijala sada može da ostvari upola manji profit. To investitore "svrbi", pa podižu cene - objašnjava sagovornik Informera.

Investitori: Prinuđeni smo da poskupimo

Beogradski investitor A. I., koji je insistirao da ostane anoniman, tvrdi da ovoliki skokovi cene materijala nikada nisu zabeleženi u Srbiji i da će kvadrat u novogradnji dodatno poskupeti ukoliko se taj trend nastavi.

- Što se tiče ovih ludačkih poskupljenja materijala, tu više niko ne zna koliko će to da traje i da li će još ići gore. Smatram da svi potpisani ugovori moraju da se ispoštuju po ugovorenoj ceni, ili da eventualno molite kupca da pristane na preugovaranje. Međutim, ako troškovi nastave da rastu, u budućim projektima moraćemo i mi da povećamo cenu kvadrata - rekao je on.

(Kurir.rs/Informer)

BONUS VIDEO:

01:52 NEMOGUĆE NAĆI STAN DO 50.000 EVRA U BEOGRADU: Poskupljenje za godinu dana 200 evra po kvadratu