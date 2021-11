MINISTAR NEDIMOVIĆ O POSKUPLJENJU ULJA: Treba nekada i poljoprivrednik da zaradi, a ne razumem zašto je 20 dinara toliki PROBLEM?

Potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je građanima da nema mesta za veliku brigu kad je reč o posledicama globalne krize sa energentima.

Nedimović takođe naglašava da je Srbija prehrambeno nezavisna i da će proći bolje nego ogromna većina zemalja.

- Na prostoru Beograda ima dovoljno poljoprivrednog zemljišta. Daj Bože da ima više ljudi na prostoru oko Beograda koji hoće tim da se bavi. Oni ostvaraju pravo na preči zakup poljoprivrednog zemljišta. To znači da ga dobijaju po prioritetu prema znatno nižoj ceni nego što je na tržištu. Ta cena je dva ili tri puta niža. Tu se pravi jedan ozbiljan prostor za njihov profit. S druge strane, država je povećala za 40 odsto premiju za mleko koja sada iznosi 10 dinara po litri, a takođe po jednom grlu daje 200 evra. To sve kada se nakupi na godišnjem nivou bude po jednom grlu ne manje ispod 600 evra. Mislim da to nije malo novca - naveo je Nedimović u "Redakciji".

Ministar je saopštio da je sve više mladih zainteresovano za poljoprivredni biznis.

- Imali smo konkurs za mlade startapove 2017. godine. Prijavilo se nešto više od 700 ljud, a njih 667 je dobilo 12.500 evra da započnu poljoprivredni biznis. Već 2019. godine 3.000 ljudi je dobilo taj novac. Dosta ljudi hoće da započne svoj biznis i to mogu oni do 40 godina. Nama trebaju mladi ljudi. To su fizički najteži poslovi. Ne možemo da očekujemo od ljudi sa 65 godina da usvajaju nove tehnologije. U poljoprivredi mora da se prati nauka zbog borbe sa troškovima. Gomila farmi je u Srbiji koje su dobile od države robote za mužu i povećali su količinu mleka koju dnevno dobiju od grla za šet litara po grlu - istakao je Nedimović.

Proizvodimo tri puta više hrane nego što nam treba

Ministar je naglasio da je Srbija prehrabreno nezavisna.

- Mi od svake kulture proizvedemo dva ili tri više puta nego što možemo da pojedemo. Bilo da je reč o hrani za ljudi ili životinje. Naročito u sektoru žitarica - naglasio je ministar.

Poskupljenje ulja posledica je dešavanja na svetskom berzanskom tržištu, a Nedimović ističe da i poljoprivrednici moraju nekada da zarade.

- Ne mogu da razumem tu priču gde jedno domaćinstvo potroši litru ili dve ulja i onda pričamo da je 20 dinara problem na mesečnom novou. Da li znate da su poljoprivredni proizvođači koji proizvode suncokret prošle godine imali cenu 35 dinara po kilogramu, a sada 60 dinara? Pa treba nekada i poljoprivredni proizvođač da zaradi. Država prati ceo proces - podvukao je Nedimović.

