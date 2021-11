SUBOTICA: Nemačka kompanija Bojsen otvorila fabriku auspuha

BEOGRAD - Nemačka kompanija Bojsen (Boysen Abgassysteme) danas je u Industrijskoj zoni u Subotici otvorila fabriku gde će proizvoditi auspuhe i zaposliti oko 500 ljudi.

To je investicija od 65 miliona evra, a fabrika se prostire na 10 hektara gradskog zemljišta koje je ustupljeno investitoru bez naknade.

Država je dodelila subvenciju od četiri miliona evra nemačkoj kompaniji za izgradnju fabrike u Subotici, a koja se obavezala da će zapošljavati najmanje 400 radnika na neodredjeno do kraja 2023. godine, a osnovna zarada zaposlenih mora da bude najmanje 20 odsto veća od minimalca u Srbiji.

Kompanija Bojsen je svetski lider u proizvodnji izduvnih sistema za automobilsku industriju, a više od 12 zavisnih društava poseduje pogone za proizvodnju u Nemačkoj, Kini, Južnoafričkoj Republici i Indiji.

Otvaranju fabrike Bojsen u Subotici prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je uveren da će zaposleni u subotičkoj fabrici svojim zalaganjem pokazati da vredi da i druge nemačke kompanije dodju i ulažu u Srbiju, navodeći da je ponosan na tu fabriku "koju nemaju mnoge države u jugoistočnoj Evropi".

Naglasio je i da je otvorio ili položio kamen temeljac u Srbiji za oko 250 fabrika, ali da "ovako nešto nije video".

"Nemački investori su sigurini investitori. Oni ne dodju da ostanu tri, četiri ili pet godina, već da ostanu 50 ili 100 godina. Nemački investitori pružaju dodatnu stabilnost Srbiji", istakao je Vučić.

Smatra i da će Srbija moći da bude zemlja sa najvišom stopom rasta u Evropi, kumulativno za prošlu i ovu godinu i podsetio na rast učešća IT sektora u bruto domaćem proizvodu (BDP) zemlje.

"Kada sam postao predsednik Vlade Srbije imali smo gotovo 11 odsto učešće poljorivrede u BDP-u, a svega 3,5 do četiri odsto digitalnog i IT sektora, dok danas IT sektor ima učešće u BDP od 9,5 odsto, a poljoprivreda je na nešto manje od sedam odsto. Samo to pokazuje kako se Srbija menjala i kako se više ne oslanjamo samo na prirodna bogatstva, već koliko smo uspeli da industrijalizujemo i unapredimo zemlju", kazao je predsednik Srbije.

Dodao je da će u Subotici naveće ulagenje u narednom periodu, veće od 40 milona evra, biti za bolnicu, za šta je država obezbedila novac.

Predsednik grupacije Bojsen, Rolf Ditel Gajzel, rekao je da je ta kompanija u Subotici pronašla "lokaciju iz snova" gde će biti njihov najveći proizvodni pogon koji imaju u inostranstvu.

Podsetio je da Bojsen ove godine obeležava 100 godina rada i da ima fabrike na 25 lokacija u svetu.

"Investicije u fabriku u Subotici do kraja ove godine biće 70 miliona evra, a u naredne tri godine zapošljavaće oko 500 ljudi", rekao je Gajzel.

Naveo je da je plan da promet fabrike u narednoj godini bude 100 miliona evra, 2023. godine da iznosi 160 miliona evra, a da puna proizvodnja bude dostignuta 2024. godine.

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib kazao je da je nova fabrika Bojsena "još jedan od uzornih projekata jednog nemačkog investitora u Srbiji" i da "predstavlja simbol izuzetnih ekonomakih odnosa Srbije i Nemačke".

"Od 2000. godine do sada ukupne investicije nemačkih kompanija u Srbiju iznose 3,5 milijardi evra, a otvoreno je na desetine hiljada radnih mesta", kazao je Šib.

Dodao je da raste broj nemačkih investicija sa velikim iznosom kapitala i da one postaju sve kompleksnije.

Šib je ocenio da fabrika u Srbotici, kao visokoautomatizovana i inovativna, može da pomogne sprskoj privredi kad je u pitanju transfer tehnologija.

"I ova investicija pokazuje da nemački investitori planiraju da ovde ostanu dugoročno angažovani", rekao je Šib dodavši da Srbija postaje sve zanimljivija lokacija za nemačke investitore, a to naročito važi za automobilski sektor.

Istakao je da se četvrtina investicija u Srbiji odvija u ovom sektoru, "zbog čega već može da se govori o habu za evropsku automobilsku industriju".

"Srbija spada medju 25 vodećih zemalja dobavljača za nemačku autoindustriju sa tendencijom rasta. I prema Blumbergu Srbija se ubraja u 50 najinovativnijih zemalja sveta, zbog čega treba privlačiti još investicija visokog kvaliteta", naveo je Šib.

Nemački ambasador smatra da je ključ za dalji razvoj srpske privrede jak, konkurentan pivatni sektor.

Podsetio je da je u "Beloj knjizi" Saveta stranih investitora peporučeno da se poboljša i reformiše obrazovanje stručnih kadrova u Srbiji sa ciljem da se njihov broj poveća i da se oni pripreme za promenljive situacije na tržištu rada.

Dodatno, naveo je, treba poboljšavati uslove za fer konkurenciju, a kao potencijal vidi i zajedničko regionalno tržište.

