PREDSEDNIK SRBIJE O INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA: U Srbiji se trenutno gradi devet auto-puteva i brzih saobraćajnica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se u Srbiji trenutno gradi devet auto-puteva i brzih saobraćajnica, a uskoro će biti i deset, što, kako je istakao, nijedna zemlja u Evropi u ovom momentu ne radi.

On je na konferenciji za novinare kazao da se gradi Fruškogorski koridor od Novog Sada do Rume, potom auto-put Ruam – Šabac i u prdužetku brza saobraćajnica Šabac-Loznica. Dodao je da je u izgradnji i saobraćajnica Kuzmin-Sremska Rača, potom Požarevac - Veliko Gradište – Golubac, onda brza saobraćajnica uz Dunav do Brze Palanke, sa krakovima ka Kladovu i Negotinu.

foto: Kurir Televizija

Gradi se i, kako je naveo, Moravski kordor od Pojata do Čačka, a 1. decembra kreće se i u izgradnju puta Niš-Pločnik, takođe radi se i put Požega – Čačak, kao i Lajkovac – Valjevo, potpisuje se ugovor i odmah kreće u radove za obilaznicu oko Kragujevca, dok je u toku izgradnje puta Surčin- Novi Beograd.

"Nadam se da ćemo usloro potpisati ugovore za auto-put Beograd – Zrenjanin, za severnu horiznotalu, koja bi trebalo da spoji Bački Breg i Sombor sa Kikindom i Nakovom, naravno i deo Zrenjanin - Novi Sad i razume se auto-put 'Vožd Karađorđe', što je spajanje iz Mladenovca i Lazarevca u Aranđelovcu, zatim preko Rače ka Despotovcu i odatle ka Boru", precizirao je Vučić.

Do kraja godine nada se da će biti potpisan i ugovor za izgradnju saobraćajnice Požega – Boljare. Vučić je najavio i da će naredne godine početi projektovanje proširenja na auto-putu Beograd – Novi Sad.

"Moraćemo da imamo četiri plus jednu traku sa svake strane na tom auto-putu, bez obzira na vozove, i zbog povećanja standarda i zbog povećanja broja kamiona", rekao je Vučić dodavši da će nedavno izgrađene kompanije dnevno na tu deonicu slati od 60 do 200 kamiona iz svojih fabrika, što će povećati intenzitet saobraćaja.

Podsetio je i da će se u januaru naredne godine raditi testovi na velike brzine od 200 kilometara na sat na deonici pruge Beograd-Budimpešta, od Beograda do Novog Sada, da bi u febrauru na toj deonici vozovi mogli komercijalno da se puste u saobraćaj.

