ZESTOK OBRAČUN OKO KREDITA! ADVOKAT ODBRUSIO BANKARU: Vi ste samo prodavnica novca! Malo vam je što DERETE na kamati PA SAD I OVO

Vrhovni kasacioni sud doneo je odluku koja je stala u korist banaka.

Postavlja se pitanje troškova pokrenutih postupaka, koji će nakon ove odluke Vrhovnog kasacionog suda biti na štetu građana, a ne u korist kako je do sada bila praksa.

U praksi će verovatno sve i pasti na teret građana, što je veoma teško, s obzirom na to da su građani imali neku vrstu pravne sigurnosti kada su ulazili u proces protiv banaka.

Građani su očekivali da ako uđu u spor protiv banaka, da će taj spor i dobiti. Sada, kada je nastupila pravna nesigurnost, kada se praksa promenila, postoji velika mogućnost da će građani morati da plate sve troškove.

Sekretar udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić i advokat Nebojša Perović imali su dva različita mišljenja kada je odluka Vrhovnog kasacionog suda u pitanju. Bankar je branio svoju struku, a advokat tvrdi da banke jesu neosnovano naplaćivale troškove obrade kredita.

- To je dopuna stava Vrhovnog kasacionog suda iz 2018. godine. Kada kažemo protiv građana, ja mislim da je ovakav stav Vrhovnog kasacionog suda doprinos pravnoj sigurnosti. Stav banaka da je dozvoljeno naplaćivati naknade ima više elemenata za tu odluku. 2005. godine je propisano kako banke treba da daju ponude klijentima. To je sve doneto da bi se zaštitio interes građana. Bivše jugoslovenske republike imaju isti zakon, kako to da smo samo mi ovde specifični a tamo nema nijedna tužba. Kako to da EU nema ovaj tip tužbi? Ponuda koja se daje ovde je ista koja se daje i u susednim zemljama - rekao je Vasić gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Advokat Perović nadovezao se rekavši da naš sistem rada banaka ne može da se poredi sa bankama u Evropskoj uniji.

- Ne možemo upoređivati rad banke u Francuskoj i njihove uslove sa našim, banka je samo prodavnica novca i ništa više. Kada su se pokrenuli sudski postupci za naknadu troškova, prvi sud koji je doneo odluku bio je Viši sud u Somboru. To je bila pravosnažna odluka da je banka neosnovano naplaćivala troškove obrade kredita. Potpuno je nejasno da pored toga što naplaćuje kamatu i od toga zarađuje, i pored svega ostalog što mi plaćamo mi sad moramo da platimo ono što oni rade?! Da li to postoji još negde u Evropi ja ne znam - rekao je Perović.

Vladimir Vasić objasnio je advokatu Peroviću da je davanje kredita dobrovoljnost kao i da se predočena ponuda ne razlikuje od bilo koje druge delatnosti.

- Kada dođete u banku vi ćete dobiti ponudu. Uzimanje kredita kao i davanje je dobrovoljnost, mi prodajemo novac a klijentu je potreban novac. Ponuda koja se predoči klijentu se ne razlikuje od bilo koje druge delatnosti. Tačno svaka banka od 2005.godine mora na isti način da sroči ponudu kako bi klijent imao predstavu šta to predstavlja i šta je najbolje za njega. Taj trošak postoji i banka će svakako da ga uračuna, a to može da uradi i kroz kamatnu stopu - objasnio je sekretar udruženja banaka Srbije.

Advokat Nebojša Perović žustro je reagovao na ovu izjavu, te naveo za primer SAD gde se ni kredit od 100 dolara ne izdaje ukoliko klijent pored sebe nema advokata koji će mu objasniti detalje ugovora.

- Ja moram da vas pitam zašto mi na području Srbije imamo više hiljada presuda u kojima se kaže dabanka mora da vrati novac tom i tom licu jer je to što je ona uradila nije zakonito. Poslanici su se odjednom setili da menjaju. Ovde se radi jednostavno o velikoj količini novca i to je količina koja prevazilazi sume koje su za naše građane nezamislive. Banka se kao prodavnica para setila da pored kamate i svega rešila da uzme još novca. Imamo Vrhovni kasacioni sud da zauzme pravni stav, ali taj pravni stav nije obavezujući za sudove koji sude. Znači, kod nas pravni stav nije izvor prava, obaveza i sličnog. Nastaviće se tako dalje tako što će jedan broj sudija da presuđuje u korist građana, a drugi u korist banaka. Postavlja se pitanje, da li je građanin bio stručan i svestan da shvati šta se njemu predočavalo. U SAD banka ne izdaje ni kredit od 100 dolara ako sa klijentom nije advokat. Zašto, kako ne bi klijent mogao posle da tuži banku. Mi imamo građane kojima kredit treba kao hleb - reagovao je Perović.

Sekretar udruženja banaka Srbije objasnio je da na sajtu banke stoji tarifa, kao i da je sve u skladu sa zakonom.

- Zakoni obavezuju svaku banku da u svom poslovanju koristi ćirilicu. Zašto banke onemogućuju građanima da čitaju na svom pismu. Nama je i čak reč banka na engleskom jeziku - odgovorio mu je advokat Perović.

Vasić je potom izvadio papir na kome je pokazao da je jedan advokat iz Kruševca bezobrazno podneo čak 100.000 tužbi, gde je na na taj broj očekivvana zarada u evrima čak 40.000.000. Na ovo je Perović žestoko reagovao i nazvao takav potez klasičnim spinovanjem.

- Ovo meni liči na spinovanje. Vi ovde niste napisali ništa, ni kad je pokrenuta tužba. Na vašem papiru piše samo broj tužbi i novac. Pokažite lepo sve zvanične podatke, ovo je jako neozbiljno - rekao je Perović.

- Vi možete lepo doći kod mene u kancelariju da vam pokažem detalje - odgovorio mu je Vasić.

Na pitanje kako vide kraj ovog procesa, imali su različite odgovore.

- Građani dobijaju, ukoliko se odreknu tužbe neće snositi dodatne troškove - rekao je Vasić.

- Trenutno gubi Srbija. Vrhovni kasacioni sud ovo nije smeo sebi da dozvoli, da kaže jedno jedan dan a drugi dan nešto drugo - zaključio je Perović.

