STRUJA NEĆE POSKUPETI Ministarka Mihajlović: Cena za domaćinstva ostaje ista do kraja sezone

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je danas da Srbija ima dovoljno potencijala da sa novim kapacitetima bude energetski dovoljna i da ne mora da uvozi struju, a da cena za domaćinstva ostaje ista do kraja sezone.

"Suština je da je država obezbedila dovoljno energije i energenata, što je prvi uslov da privreda može da funkcioniše i da budemo energetski bezbedni i stabilni. Cena struje za domaćinstva ostaje ista do kraja zimske sezone, a kompanije će razgovarati sa Elektroprivredom", rekla je Mihajlović, gostujući na RTS-u.

Ona je kazala da je potrebno razgovarati i o nuklearnim elektranama, da Srbija "mora da gradi nove elektroenergetske kapacitete, jer 30 godina nismo izgradili nijedan". "U godinama i decenijama ispred nas sigurno nas očekuju još veća potražnja i potrošnja energije i jasno je da moramo da gradimo nove srednje i velike hidroelektrane, solarne i vetroelektrane, ali i da razgovaramo o nuklearnoj energiji", rekla je Mihajlović.

Dodala je da će se razgovarati o tome da li će to biti standardne ili modularne elektrane sa novim tehnologijama, da li postoji mogućnost da se grade u samoj Srbiji ili da se učestvuje u izgradnji u nekoj drugoj državi.

Mihajlović je rekla da je dogovor koji su predsednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin, postigli o ceni i isporuci ruskog gasa veliki rezultat za bezbednost Srbije i za privredni rast.

"Dogovor o ceni gasa koji su postigli predsednici Vučić i Putin velika je i vrlo važna vest. To nije samo pitanje dobrih odnosa dva predsednika i dobrih političkih odnosa dve države, to je važno za energetsku stabilnost i bezbednost naše zemlje. Imaćemo dovoljno gasa i sigurno snabdevanje, ne samo u narednih šest meseci, a to znači i da cene za domaćinstva ostaju nepromenjene, a za privredu to znači da ostaje konkurentna", rekla je Mihajlović.

Ona je ponovila da ;će Srbija raditi na proširenju kapaciteta podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor i da će graditi novo skladište.

Kurir.rs/Beta