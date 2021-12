UŠTEDITE I VIŠE OD 10.000 EVRA PRI KUPOVINI NEKRETNINE: Evo kako možete da smanjite troškove

Potražnja za nekretninama je nikad veća, ponuda za njom i dalje kaska, gradevinski materijal konstantno poskupljuje, krediti nikad jeftiniji, sve je veći broj velikih investicija, te su cene na tržištu nikad veće.

Kada se uračunaju i svi dodatni troškovi, gotovo svima koji se nekretnine kreće da se vrmza po glavi kako te troškove da smanje. Potrebno je istaći da nije nemoguće, i da postoji nekoliko načina i saveta kako da uštedite pri kupovini nekretnine. Šta više, kod kupovine nekretnine moguće je dra- stično smanjiti troškove, ali suštinski sve zavisi od njene površine, da li kupujete nov stan ili ne.

Na primer za stan površine 60 kvadrata, možete da uštedite oko 10.000 evra (povraćaj PDV + oslobađanje od plaćanja poreza na pre- nos apsolutnih prava), ne računajući uštedu pravim odabirom načina finansiranja same kupovine, piše Blic Biznis.

Sve opcije za kredit

Iako je ove godine primetan trend rasta broja kupljenih nekretnina gotovinom, vrlo niske kamatne stope, podstiču ljude da podižu stambene kredite. U slučaju da se u kupovinu nekretnine upuštate prvi put, onda obavezno pregledajte ponudu svih banaka, jer se kamate na kredite značajno razlikuju.

Takođe treba razmisliti da li odabrati fiksnu, varijabilnu ili mešovitu kamatnu stopu. Fiksna kamatna stopa ostaje nepromenjena tokom trajanja ugovora sa bankom, dok se varijabilna tokom istog perioda menja (bilo povećava ili smanjuje). Varijabilna se sastoji od fiksne i varijabilne vrednosti, a kako je najveći broj stambenih kredita u evrima tu se misli na EURIBOR (prosečnu ka- matna stopu po kojoj grupa evropskih banaka medusob- no pozajmljuje novac). Zavisi od banke do bankekolika će biti fiksna kamtna stopa, fiksna vrednost u računanju varijabilne kamatne stope, kao i koji EU- RIBOR (tj. sa kojim rokom dospeća) će biti pro- menljiva vrednost. Trenutno se kamate na stambene kredite na bankar- skom tržištu u Srbiji kreću od oko 3,2 odsto (u slučaju pro- menljive) do oko 4,5 odsto.

Povraćaj PDV

Postoji i nekoliko stva- ri koje možete da uradite kako bi momentalno ušte- deli novac. Jedna od njih je i pravo na povraćaj PDV (10 odsto ukupne vrednosti nekretnine). Prema aktuelnom zakonu i uredbama kojima je regu- lisana kupovina nekretnina, svi koji od 1. jula 2006. nisu pazarili nikakvu nekretninu, niti postali njen suvlasnik, prilikom kupovine stana do- laze na listu onih kojima je to prva nekretnina što znači da imaju pravo na povraćaj PDV.

Pravo na ovo refundiranje PDV-a ima svako fizičko lice koje je državljanin Srbije, ima prebivalište u Srbiji i ima minimum osamnaest godina. Prvi kupac ima pravo na povraćaj PDV-a za površinu do 40 kvadrata, a svaki ukućanin na 15 kvadrata. Poslužimo se jednim primerom kako bi razjasnili.

U slučaju da se odlučite da kupite stan površine 60 kva-drata. Kako će te u stanu živeti sa partnerom, sabira se i vaših 40 i njegovih 15 kvadrata na koje imate pravo na povraćaj, što znači da ćete imati obavezu da platite porez samo za preostalih 5 kvadrata. Ako kvadrat tog stana košta 1.800 evra, i kupujete ga samostalno, plaćate porez za samo 20 kvadrata. Dakle na taj način možete da uštedite oko 7.200 evra, jer umesto 10.800 evra PDV plaćate 3.600.

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apso- lutnih prava prema Zakonu bi trebao da snosi lice koje prodaje nekretninu, ali u nemalom broju slučajeva pri kupovini stanova u no- vogradnji u ugovorima se ta odgovornost prenosi na kupca.

Dakle, proverite da li pri potpisivanju ugovora ima to u njemu navedeno. Sa druge strane, u slučaju da ne kupujete stan u novogradnji, već stari stan, ako vam je to prva kupo- vina imate pravo da budete oslobođeni od plaćanja ovog poreza, koji iznosi 2,5 odsto vrednosti nekretnine. U slučaju maloprenavedenog primera, taj porez iznosi oko 2,700 evra.

Keš kredit kao učešće

U slučaju da vam fali novca za učešće, a smatrate da ako biste za toliko više uzeli kredit ne bi vam se isplatilo, možda treba obratiti pažnju na ponudu keš kredita.

Na primer, keš kredit od 100.000 dinara, sa kamatom od 10 odsto sa rokom odplate 12 meseci, vas na kraju izađe oko 105.000 dinara, tj. mesečna rata će vam biti 8.791 dinar. Ali, treba biti oprezan i sve dobro izračunati, i iznos koji vam treba i rok otplate, kako vam se ovaj potez ne bi obio od glavu.

