VLADIMIR VUKOTIĆ DIREKTOR OPPORTUNITY BANKE: Za nas nema premalih biznisa ni preniskih primanja

Ponekad je prepreka za dobijanje kredita to što je biznis suviše mali ili je tek na početku. U 3 Banci (do nedavno Opportunity banci) tvrde da je jedna od njihovih bitnih vrednosti to “da svako zaslužuje priliku“, pa je njihova poslovna strategija zasnovana na tome da odobravaju kredite onima koji su imali otežan pristup kreditiranju.

„Čak 45 posto naših klijenata je svoj prvi kredit dobilo baš u našoj banci. To su mala poljoprivredna gazdinstva, mali preduzetnici, ljudi kojima je finansijska podrška način za samozapošljavanje ili eventualno za zapošljavanje članova svojih porodica“ objasnio je strategiju 3 Banke Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora.

„Kredite odobravamo i građanima sa otežanim pristupom bankarskim uslugama, koji zbog niskih primanja ili zbog toga što nemaju ugovor o radu na neodređeno, nisu mogli da dođu do potrebnih sredstava. Mi želimo da budemo banka koja im pomaže da ostvare te neke svoje životne planove. Da obraduju sebe, da obraduju svoju decu i unučiće. Da, ako su na selu, mogu da priušte popravku ili nabavku mehanizacije, kupe još po koje grlo stoke, a ako su preduzetnici, da kupe neku mašinu koja će im pomoći da razviju svoje preduzeće ili preduzetničku radnju“ rekao je Vukotić.

On je naglasio da se nakon promene imena banke početkom meseca poslovna politika banke ne menja: „I dalje ostajemo banka kojoj nije cilj da odobri veliki kredit nekoj kompaniji, već mnogo „malih“ kredita i preduzetnicima, malim poljoprivrednicima i građanima sa nižim ili neredovnim primanjima, jer smatramo da su oni najvažniji deo naše privrede koji obezbeđuje egzistenciju za jako veliki broj ljudi. Neki naši klijenti su počeli sa nama, uz našu podršku su kupovali mašine, opremu, rasli… Nama je najveće zadovoljstvo kada vidimo da su ti ljudi uspeli, da njihove porodice mogu da žive od tog posla, a često i otvore još po koje radno mesto“.

