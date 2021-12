ZGRADE SE ZIDAJU KAO SKADAR NA BOJANI! U Srbiji ima 20.000 nezavršenih objekata, neke zgrade se grade od 90-ih! USKORO KRAJ TOME!

Država je u septembru 2009. izdala dokumenta građevinarima, ali 20 hiljada objekata još nije završeno. Sada je postavila rok. Četiri godine za završetak radova.

- Ova odluka može samo doprineti pozitivnim efektima. Ovo je pitanje koje će reštiri pitanje urbanističkoh haosa. Imamo objekte koji su počeli da se grade devedesetih godina, i neke koji se grade 10, 15 i više godina - kaže za televiziju Kurir advokat Ivan Ninić.

- Zidaju se kao skadar na Bojani. Ne nazire se kraj njihovoj gradnji. Pretpostavka je da je za te objekte izdata urbanistička dozvola, ali da njihova gradnja nije uspela da se dovede do kraja. Za pravna i fizička lica to predstavlja mrtav kapital, a za grad i društvo ruglo. To proizvodi štetu i za investitore i za državu - dodaje on.

Podsetimo, zgrade napola dovršene, na kojima niko godinama ništa ne radi, dobiće još jednu šansu da budu privedene nameni. Investitori koji su do 11. septembra 2009. dobili građevinske dozvole , prema izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, imaju još četiri godine da ih završe i pribave upotrebne dozvole.

Procenjuje se da u Srbiji ima čak 20.000 nezavršenih objekata, najviše u prestonici. Prvi korak je popis gradilišta kako bi se došlo do tačnog broja napuštenih poslovnih i stambenih objekata o čijem dugom trajanju najbolje svedoči iz njih izniklo drveće koje je uveliko nadvisilo građevinu.

