Mia Zečević, direktorka Novaston: Novaston platforma je lider u upravljanju ritejl parkovima i najprilagodljivija novim uslovima

Bez obzira na izazove u industriji nepokretnosti koje će doneti sledeća godina, uspeh u poslovanju zavisiće od nas samih, od načina kako ćemo koristiti sve resurse i prilike. Ipak, nešto se neće promeniti – glavni aduti za pozicioniranje kompanija na domaćem tržištu i u regionu ostaće pouzdanost i profesionalnost, kao i spremnost za primenu inovacija.

Novaston platforma je lider u upravljanju ritejl parkovima, a upravo se taj model tržnih centara na otvorenom pokazao kao najprilagodljiviji novim uslovima. U ritejl parkovima kojima upravlja naša kompanija ove godine beleži se rast prometa od 16% u odnosu na isti period 2020. godine. Postoji i porast posećenosti, ali se on još nije vratio na nivo iz 2019. Ono što može biti dodatni izazov jeste trenutna situacija na tržištu energenata i poskupljenje električne energije. Ritejl parkovi će se tako, između ostalog, razvijati u pravcu korišćenja obnovljivih izvora, reciklaže i cirkularne ekonomije. Dakle, bez obzira na epidemiološke uslove, u Srbiji i dalje postoji tražnja za maloprodajnim prostorima posebno u tzv. sekundarnim gradovima, što je potvrdilo otvaranje Puls Shopping Park-a u Pirotu, kojim sada operativno upravljamo. Istovremeno, investitori jačaju pozicije na ritejl tržištu. Naš dugogodišnji strateški partner austrijski IMMOFINANZ kupio je četiri ritejl parka Posejdon grupacije, a posredovali smo i prodaji SC Kragujevac Plaza i Kruševac Shopping Park kompaniji BIG Shopping Centers. Učestvovali smo i u celom projektu postavljanja i razvijanja Ava Shopping Park-a neposredno pored Robne kuće IKEA u Bubanj Potoku. Završili smo izdavanje maloprodajnog prostora, a u toku su konstruktivni radovi i naš Project tim paralelno radi koordinaciju, usklađivanje i odobrenje projekata zakupaca.

Dok je ritejl tržište stabilno i nastavlja da se razvija, u Srbiji i dalje postoji nedostatak poslovnog prostora. Tu leže i šanse za nove projekte, jer su po ukupnom obimu kancelarijskih kvadrata ispred nas još uvek regionalni glavni gradovi – Budimpešta, Bukurešt, čak i Sofija. S druge strane, postoji rastuća tražnja firmi iz IT sektora, kao i kompanija koje odlučuju da premeste svoje regionalne centre u Beograd. Oni ne samo da podižu tražnju, već postavljaju više standarde kvaliteta kancelarijskih prostora. Primena modernih ekoloških rešenja u dizajnu i gradnji se podrazumevaju, kao i veća efektivnost, opcija prirodne ventilacije, digitalizovana kontrola ili beskontaktno komuniciranje. Razvija se kombinovani model poslovnog prostora, a prednost po pitanju zakupa imaju moderne zgrade sa navedenim standardima. Naša kompanija se zato aktivno fokusira i na svojevrsno prilagođavanje projekata zahtevima tržišta koje je definisala „nova normalnost“. Jedan od takvih konkurentnih prostora biće i budući poslovni prostor „Revolucija“ u Beogradu, čiji je ekskluzivni zastupnik za izdavanje naš Novaston Asset Management, kao deo platforme. Ovaj objekat površine c. 10.000 m2, gradi kompanija Granit Invest na atraktivnoj lokaciji na Vračaru. Angažovani smo i za izdavanje budućeg poslovnog prostora u samom srcu pešačke zone - na uglu Knez Mihailove i ulice Vuka Karadžića. Reč je o više od 1.500 m2 prostora koje je trenutno u fazi renoviranja i prvi zakupci će se useliti na leto 2022. godine. Takođe, kompanije Schneider Electric i Novkabel razvijaju budući objekat Razvojnog centra Schneider Electric u Novom Sadu, na oko 20.000 m2 bruto površine, a naša platforma je uključena i u taj ambiciozni projekat od početne ideje i njenog razvijanja, do realizacije i upravljanja. Takođe, ne treba zaboraviti da pored nedostatka kvalitetnog office-a, postoji i manjak industrijskih i magacinskih prostora na najpoželjnijim lokacijama.

Ovo je vreme promena, ali i hrabrosti. Usmerenost na poznato sputava akciju i ostvarenje vizije koja prevazilazi lokalne granice. Novaston platforma okuplja iskusne profesionalce koji su eksperti u svojim oblastima i spremni za nove poduhvate. Zato, pored tekućih i budućih projekata u Srbiji, širimo poslovanje, podižemo lestvicu i radimo na još boljem pozicioniranju u regionu Zapadnog Balkana. Posebnu pažnju usmerili smo na veliki rezidencijalno-turistički projekat Petram u Istri, sa više od 250 luksuznih nekretnina za odmor ili stanovanje, bruto površine c. 100.000 m2. Tu smo angažovani na postavci celokupnog sistema – od asset, property i facility upravljanja i organizacije, uključujući rentiranje i marketing. Osim Hrvatske, gde ćemo biti deo i drugih velikih projekata u Rijeci i Opatiji, aktivni smo u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a planiramo i širenje poslovanja u Sloveniji i Makedoniji. Šanse su tu, a Novaston platforma je spremna da ih iskoristi.

