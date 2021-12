LUČIĆ: Telekom je na 1. mestu u svim uslugama, godina za nama je pobednička. JUNAJTED GRUPA MI CRTA METU NA ČELU, ALI NEMA PREDAJE

Rezultati Telekoma Srbija u ovoj godini su izuzetni i predstavljaju krunu strategije na kojoj smo radili poslednje četiri godine. Iz nezavidne situacije, kada smo značajno zaostajali za konkurencijom, pogotovo na planu interneta i televizije, sada smo na prvom mestu u svim uslugama, izjavio je generalni direktor ove kompanije Vladimir Lučić za TV Pink sumirajući rezultate poslovne godine.

"Završili smo proces akvizicije malih operatera, imamo milion potencijalnih priključaka za optički internet, montirali smo više od 1.200 najmodernijih baznih stanica za 4G mrežu, a treću godinu zaredom smo po istraživanju Ratela najbolji mobilni operater u Srbiji. A sve ovo što sam nabrojao je tek delić uspeha u ovoj godini, koju u svakom smislu možemo smatrati pobedničkom", objasnio Lučić i nastavio:

"Imali smo ozbiljna ulaganja u najbolje serijske, filmske i sportske sadržaje, i nešto na šta sam posebno ponosan: izgradili smo strateška međunarodna partnerstva sa vodećim svetskim kompanijama kao što su Vodafon, Bloomberg, Euronews, Premijer liga, i za kraj godine najvažnija finansijska institucija EU, Evropska investiciona banka", objasnio je Vladimir Lučić.

Rezultati Telekoma Srbija foto: Printscreen

Govoreći o tome koliko je Telekom napredovao, Lučić je naveo primere povećanja broja korisnika: televizijske usluge ove kompanije je 2017. koristilo 426.000 ljudi, da bi ih sada bilo više od milion, a do kraja sledeće godine, sa startom nove sezone Premijer lige, sigurno će dostići brojku od najmanje 1,2 miliona. Broj korisnika interneta je takođe značajno uvećan - od praktično nule iz 2015. godine do sadašnjih skoro milion, takođe sa tendencijom snažnog rasta!

"Šta je posebno važno sa povećanjem broja korisnika? To dovodi do značajnog povećanja prihoda i profita, ne samo od pretplate, već su i oglašivači više zainteresovani da se oglašavaju preko naših medijskih kanala, plus korisnici će imati mogućnost dodatnih pretplata na razne digitalne servise, kao što je na primer filmski i serijski Apolon, i sve to donosi dodatnu zaradu. Kao plus na sve ovo, spajanje manjih kablovskih operatera dovelo je do optimizacije, to jest smanjenja, troškova, i povećanja prihoda", naveo je Lučić deo svoje poslovne strategije.

"Radićemo još jače i uspešnije za interes Srbije!" "Iako je ova godina za Telekom dosad najuspešnija, sledeća 2022. godina biće još uspešnija, rekordna u svakom smislu! Ugovor sa EIB-om koji smo sklopili sada u decembru je mali deo onoga što ćemo uraditi u prvoj polovini sledeće godine", najavio je Lučić. Kako je istakao, to što Telekom planira za narednu godinu će ovu kompaniju postaviti kao veoma jakog igrača na globalnom evropskom nivou, ne samo u našem regionu i ne samo u Srbiji. "Samim tim očekujem da će se i napadi na Telekom pojačati, jer su vlasnici Junajted grupe našoj kompaniji i pogotovo meni lično stavili metu na čelo. Svestan sam koliko su opasni i na šta su sve spremni kada nekoga označe kao metu. Ali, što se Telekoma i mene tiče, nema povlačenja, nema predaje, radićemo još jače i uspešnije za interes Srbije!", poručio je Vladimir Lučić.

Dokaz uspeha nalazi se u konkretnim brojevima: prihod Telekoma Srbija, bez ćerki-firmi, je pre tri godine iznosio 89 milijardi dinara, a na kraju ove godine je 109 milijardi dinara! To znači da se Telekom sam približava po prihodima brojki od milijardu evra godišnje, dok prihodi cele Telekom Srbija Grupe za ovu godinu iznose 1,2 milijarde evra!

"Sve ovo je bio san Telekoma i u neka njegova stara vremena, uspeli smo da napravimo izuzetno profitabilnu kompaniju". podvukao je Lučić.

Još jedan dokaz poslovne stabilnosti Telekoma je i činjenica da je Evropska investiciona banka dala Telekomu kredit od 70 miliona evra na deset godina za razvoj 5G mreže ne tražeći bilo kakve garancije!

"To da nam je banka EU dala novac na deset godina ne tražeći zauzvrat garancije pokazuje kakvo poverenje imaju u nas i pokazuje da su i oni uvereni da će Telekom biti lider na tržištu ne samo u Srbiji već i regionalno", objasnio je prvi čovek Telekoma.

Vladimir Lučić je naveo i da ćerke-firme srpskog Telekoma u regionu izuzetno uspešno posluju. Kompanija Mtel u Crnoj Gori je ušla na tržište telefonije, televizije i interneta kao novi igrač, treći po redu, u izuzetno jakoj konkurenciji na zasićenom malom tržištu, da bi danas bila na prvom mestu i u toj zemlji.

"To šta smo uradili u Crnoj Gori je uspeh na svetskom nivou, da uđete kao treći igrač na izuzetno konkurentno, malo i zasićeno tržište, i da za pet godina postanete lider", istakao je Lučić.

Rezultati Mtela u Crnoj Gori foto: Printscreen

Na pitanje o najnovijim napadima na Telekom, u kojima se ističu pojedini opozicioni političari i s njima povezani mediji, Vladimir Lučić je naveo da svi ovi napadi dolaze iz istog centra, a to je Junajted grupa.

"Što je Telekom uspešniji i što uzima više tržišnog učešća u zemljama u kojima posluje i Junajted grupa, to nas oni sve više i agresivnije napadaju. Njihova nervoza raste, a napadi nisu samo u Srbiji već praktično širom sveta. Posebno je zanimljivo da nas za navodnu prezaduženost napada kompanija u ogromnim dugovima. Junajted grupa je zadužena za 3,6 milijardi evra i konstantno posluje sa gubitkom, koji je prošle godine iznosio 73 miliona evra, a zaključno sa prvih devet meseci ove godine njihov akumulirani ukupni gubitak je iznosio 650 miliona evra"

"Razumem da su zbog toga nervozni, ali mi ostajemo dosledni u našoj strategiji stalnog rasta i ekspanzije, ali i u našoj želji za fer tržišnom utakmicom", zaključio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

(Kurir.rs/Pink/Euronews)