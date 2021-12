KAKO DA SE PRIJAVITE ZA NOVIH 100 € OD DRŽAVE Pored penzionera i zdravstvenih radnika novac sleduje i mladima, evo kada je isplata

Nakon najavljenih 20.000 za penzionere i 10.000 za zdravstvene radnike, država će novčanu pomoć početkom 2022. godine isplaćivati još jednoj grupi građana.

Na godišnjoj konferenciji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će novčanu pomoć od 100 evra (11.700 dinara) dobijati svi mladi starosti između 16 i 29 godina.

Prijavljivanje za ovu rundu novčane pomoći biće organizovano od 15. do 30. januara, a isplate na račune oko 1.050.000 mladih su planirane za 1. februar. Jedino što je potrebno su lična karta i račun u banci.

- Mera je doneta s ciljem da država i toj kategoriji građana ukaže pažnju. Za sva lica od 16 do 29 godina pripremali smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim licima, kako bi oni u ovako teškim uslovima mogu da kažu da je država pokazala kako može da izdvoji sredstva za njih. Zato ćemo svim mladim koji imaju ličnu kartu do lica koja će do 2022. godine napuniti 29. godina, imaće pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra - rekao je Vučić.

Kako da se prijavim?

Prijava za ovu novčanu pomoć odvijaće se kao i sve prethodne.

Dakle, biće potrebno da se preko portala Uprave za trezor prijave, tj. unesu lične podatke, kao i banku u kojoj imaju otvoren račun. U slučaju da nemaju račun ni u jednoj banci, nakon što na portalu odaberu banku, biće im otvoren namenski račun na koji će država uplatiti novac.

- Po završetku prijave, mladima će biti isplaćeno 100 evra. Sa tom merom pomoći mladima, kojih ima nešto više od milion i sa ranije najavljenom pomoći penzionerima od po 20.000 dinara dolazimo do toga da su sva tri paketa podrške privredi i građanima Srbije u cilju ublažavanja posledica pandemije, vredna ukupno oko 8,7 milijardi evra, odnosno od 18 odsto BDP, rekao je ministar finansija Siniša Mali, stoji u saopštenju resornog ministarstva.

Kome sve sleduje još novca?

Prethodno je najavljeno da će po 10.000 dinara dobiti i svi zdravstveni radnici i to krajem januara, početkom februara.

Pomoć penzionerima od 20.000 dinara (oko 170 evra) biće im na račune uplaćena u februaru 2022. godine. Na ovu pomoć imaju pravo svi penzioneri, bez obzira kolika im je penzija.

Najstariji u Srbiji takođe mogu da očekuju i povećanje penzija. Svih 1,7 miliona penzionera od januara čeka i linearno povećanje penzija od 5,9 odsto. Ovaj procenat se obračunava po "švajcarskom modelu" koji je na snazi u Srbiji od januara prošle godine. Po tom modelu, usklađivanje se zasniva na 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne plate.

Za početak naredne godine najavljeno je i povećanje svih plata u javnom sektoru. To praktično znači da će 500.000 ljudi, koji su zaposleni u javnom sektoru dobiti povišice, ali te povišice neće biti iste za sve.

Više povišice dobiće zaposleni u socijalnim službama, zdravstvu i vojsci. Njima sleduju plate veće za oko 8 odsto, dok će ostali moći da očekuju platu veću za procentni bod manje tj. 7 odsto.

Država je od 1. januara najavila i značajno veću pomoć za bebe.

