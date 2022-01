Srpski softver za svetske kompanije

„Ponosan sam na programere kompanije Vega IT. Njihova inovativnost stvorila je jedinstveni proizvod koji suštinski podstiče srž svake kompanije – a to su ljudi“, rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije prilikom posete kompaniji Vega IT u Novom Sadu.

Privredna komora Srbije podržava uspešne domaće kompanije koje imaju kvalitetne proizvode za svetsko tržište, poručio je Čadež povodom prezentacije softverskog rešenja kompanije Vega IT, „Heartcount“, koje menadžmentu firmi omogućuje da bolje razume zaposlene, unapredi kompanijsku strukturu, poboljša imidž firme kao poslodavca i poveća profit.

Heartcount softverski alat je strateški partner menadžmentu koji doprinosi smanjenju fluktuacije kadra i unapređenju produktivnosti, ukazao je Saša Popović, direktor firme Vega IT. Prema njegovim rečima, originalno softversko rešenje je analitički alat i predstavlja podršku HR timovima i menadžmentu da lako i brzo, u realnom vremenu, dobiju iskrene odgovore i prate kako se zaposleni osećaju na poslu.

Na prezentaciji je ukazano da svaki zaposleni sedmično mejlom ispunjava kratku anketu koja se odnosi na zadovoljstvo na poslu, a menadžment zahvaljujući tome može bolje da razume svoje zaposlene i unapredi kompanijsku kulturu.

Vega IT je domaća kompanija, koju su 2008. godine osnovala dva studenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a danas zapošljava 600 stručnjaka u Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Podgorici i Beogradu. Bavi se razvojem softverskih rešenja po porudžbini i uspešno posluje na tržištu Velike Britanije, Nemačke, Belgije, Holandije i Švajcarske.

