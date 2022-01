DO KRAJA NEDELJE JOŠ 5.000 OD DRŽAVE! Proverite jeste li među 100.000 onih koji imaju pravo! OVO SU USLOVI, PRIJAVA VEĆ POČELA

BEOGRAD - Od 1. januara počele su prijave za novih 100.000 turističkih vaučera u vrednosti od 5.000 dinara. Turističke vaučere, koji su se do sada pokazali vrlo privlačnim za građane Srbije, posebno za penzionere i porodice sa decom, moguće je iskoristiti do 20. novembra ove godine, a moći će da se bira jedan od 1.200 smeštajnih objekata širom zemlje.

Pravo na dobijanje vaučera imaju, kao i do sada, penzioneri, studenti, nezaposlena lica, te korisnici prava na tuđu negu i pomoć, zaposleni čija primanja ne prelaze iznos od 70.000 dinara. Na spisku su i korisnici porodične invalidnine, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima nižim od 70.000 dinara kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Od dokumenata potrebna je pre svega rezervacija u željenom objektu. Za penzionere je potreban poslednji penzioni ček, a za zaposlene potvrda o primanjima. Studenti moraju da prilože uverenje fakulteta za tekuću godinu.

Najtraženije destinacije na koje se do sada išlo uz vaučere, do sada su bile Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sijarinska Banja, Ribarska Banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača.

Kako do vaučera

Svi koji žele da odu na odmor u Srbiji sa popustom od 5.000 dinara mogu da se prijave na šalteru najbliže Pošte.

Građani koji imaju pravo na korišćenje vaučera, u obavezi su da na šalterima "Pošta Srbije" podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana.

Pravo na vaučer, korisnik može ostvariti samo po jednom od navedenih osnova u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta u trajanju od najmanje pet noćenja.

Spisak ugostiteljskih objekata nalazi se na sajtu Ministarstva turizma.

U petak, 14. januara, svi zaposleni u zdravstvu, njih oko 120.000, dobiće od države po 10.000 dinara jednokratne pomoći. Nakon toga sledi i isplata mladima koji će od države dobiti po 11.700 dinara, a potom su na spisku i svi penzioneri koje sleduje po 20.000 dinara, što je oko 170 evra.

Najstariji u Srbiji već su dobili i povećanje penzija i to 5,9 odsto. To u suštini znači da će prosečna penzija, koja je u decembru prošle godine bila 29.400 dinara, od januara ove godine biti uvećana za 1.700 dinara na 31.100 dinara.

Prijava za mlade od subote

Prijava za 100 evra pomoći mladima koji imaju od navršenih 16 do navršenih 29 godina počeće 15. januara, i trajaće do 30. januara. Predlog tog zakona danas će biti pred Vladom, a već sutra pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Mi ćemo početkom februara isplatiti novac onima koji se budu prijavili. Proces prijave je isti kao i za prethodne pomoći za građane. Na portalu Uprave za trezor neophodno je uneti ime i prezime, jedinstveni matični broj i broj važeće lične karte.

Takođe, bira se banka gde imate račun ili samo ime banke u kojoj će biti otvoren namenski račun.

- Dakle, sutra sam u parlamentu, i ako pretpostavimo da će taj zakon stupiti na snagu 12. ili 13. januara, taj datum se uzima kao presek za one koji mogu da se prijave, odnosno prijava će biti moguća za one koji su do tada napunili 16. godina ili za svakoga ko nakon tog datuma u ovoj godini puni 30 godina - rekao je ministar finansija Siniša Mali.