10.000 DINARA SUTRA LEŽE NA RAČUNE! Evo i kome, proverite da li ste na državnom spisku

BEOGRAD - Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali najavio je da će zdravstveni radnici sutra dobiti po 10.000 dinara jednokratne novčane pomoći, što je nastavak kontinuirane podrške zdravstvenim radnicima, ali i način da im država još jednom kaže hvala za sve što čine za svoju zemlju i građane.

- Kao što smo i obećali, u petak, 14. januara, zdravstveni radnici u Srbiji, njih 122.462, dobiće novčanu pomoć u iznosu od po 10.000 dinara. Reč je o zdravstvenim radnicima koji su zaposleni u samom zdravstvenom sistemu, u vojno-zdravstvenim ustanovama, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama socijalne zaštite, čiji se rad finansira sredstvima iz budžeta, Zavodu za sport, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije- rekao je ministar Mali.

Prema njegovim rečima, podrška države zdravstvenim radnicima je kontinuirana, i ogleda se, kako kroz jednokratna davanja, tako i kroz redovna povećanja plata.

Siniša Mali je podsetio da su u novembru 2019. godine plate medicinskih sestara povećane za 15 odsto, a lekarima za 10 odsto.

- Kada je počela pandemija korona virusa 2020. godine, jedna od prvih mera koju smo doneli bilo je novo povećanje plata medicinskim radnicima za još 10 odsto. Potom su, u novembru iste godine, svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama dobili jednokratnu pomoć od 10.000 dinara- podsetio je ministar finansija.

Zatim su, podsetio je Siniša Mali, od 1. januara 2021. godine, zdravstvenim radnicima ponovo povećane plate za 5 odsto, a novo povećanje su imali i od 1. januara ove godine.

- Zdravstvenim radnicima su od 1. januara ove godine povećane plate, ovoga puta za 8 odsto, baš kao i zaposlenima u Ministarstvu odbrane, zaposlenima na poslovima zdravstvene zaštite i negovateljicama u ustanovama socijalne zaštite, lekarima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i zdravstvenim radnicima u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije- naveo je ministar Mali, dodajući da su ostali zaposleni u javnom sektoru od 1. januara ove godine dobili povećanje plata od 7 odsto.

Ministar je istakao i da su veoma važni uslovi rada u zdravstvenim ustanovama, zbog čega država svake godine izdvaja sve više sredstava iz budžeta kako za nabavku neophodne medicinske opreme i lekova, tako i za rekonstrukciju i izgradnju kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja.

- To je još jedan način da zdravstvenim radnicima kažemo hvala za sve što su učinili i što čine za svoju državu i za svoj narod u ovim teškim vremenima pandemije korona virusa. Država je tu za zdravstvene radnike, brine za njih i spremna je da im pomogne- naveo je Siniša Mali.

Ministar finansija je podsetio i da će, osim zdravstvenih radnika, koji će sutra dobiti po 10.000 dinara, penzioneri dobiti po 20.000 dinara 10. februara.

Takođe, rekao je ministar, svi mladi od navršenih 16 do navršenih 29 godina, dobiće po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, što je 11.758,56 dinara. Prijava mladih za tu vrstu pomoći počeće u subotu, 15. januara i trajaće do 30. januara na portalu Uprave za trezor, idp.trezor.gov.rs.

- Sa merom pomoći za mlade i sa 20.000 dinara koje će penzioneri dobiti, dolazimo do toga da su sva tri paketa pomoći države za ublažavanje posledica pandemije vredna ukupno oko 8,7 milijardi evra, odnosno oko 18 odsto BDP. To su ogromna sredstva i odličan pokazatelj stanja javnih finansija naše zemlje. To je potvrda da je naša država jaka i stabilna i da uvek brine za svoje građane- zaključio je ministar Siniša Mali.

Kurir.rs