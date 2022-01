SUMANUTE CENE ZIMOVANJA NA KOPAONIKU: Pogledajte koliko četvoročlanu porodicu košta 7 dana boravka na ovoj planini

Internetom su protutnjale informacije o precenjenim kafićima i restoranima na Kopaoniku. Kada se stvar postavi u perspektivu četvoročlane porodice koja na najpopularnijem skicentru u Srbiji planira da provede nedelju dana, dolazi se do sumanutih cifara.

Ako uzmemo srednji slučaj, da ste smeštaj našli udaljeni minimum 5 kilometara od skicentra, te ga plaćate oko 75 evra na dan, da će cela porodica skijati 5 dana, samo danju i da časove uzimate samo deci, da ćete se samo nekoliko puta častiti ručkom u nekom restoranu ili kafani ukupan trošak prelazi 1.800 evra, tačnije skijanje vas izađe 1.895 evra.

Naravno, ako se, što bi se reklo, "raspištoljite" makar malo, troškovi mogu biti drastično veći. Ako se odlučite za hotelski smeštaj on je bar 2,5 puta skuplji od apartmana, poželite da skijate noću ili popijete više od jednog pića na stazi, finalni račun skijanja će vas izaći i mnogo više, objavio je Blic.

foto: Shutterstock/Alexey Oblov

Smeštaj

Smeštaj je kako su svi već upoznati uglavnom basnoslovno skup, ali nije nemoguće proći i jeftinije. Generalno, cene smeštaja variraju od perioda u kom se odlučite da odete. Nedelju dana u apartmanskom smeštaju, udaljenom oko 4 kilometra od ski centra, površine 40 kvadrata, će vas koštati oko 1.000 evra, dok će vas apartman iste veličine i opremljenosti na samo 500 metara od staze koštati 1.550 evra za nedelju dana.

Ipak, postoje i jeftiniji apartmani, čije se cene kreću od 50 do 100 evra na dan, ali je pored udaljenosti od skicentra, upitna i njihova opremljenost. Nije isključeno da dobar deo inventara neće funkcionisati. U proseku ovi jeftiniji apartmani, pregledom ponuđenih na internetu, koštaju oko 75 evra, tako da vam za sedam dana treba

Cene hotelskog smeštaja na Kopaoniku su vrtoglavo visoke. Za dvokrevetnu sobu u hotelu sa 4 ili 5 zvezdica u samom ski centru Kopaonika potrebno je odvojiti i do 3.000 evra ako ne i više. U slučaju da želite izuzetno luksuzan odmor spremite se da, kada uračunate sve pogodnosti, smeštaj u hotelima platite i mnogo više.

foto: Ski Savez Srbije

Skijanje

Kako najveći broj ljudi na Kopaonik dolazi zbog skijanja, potrebno je istaći da je drugi najveći trošak upravo oprema za skijanje, ukoliko su potrebni i ski časovi, kao i ski-pas koji je neophodan kako bi se pristupilo žičarama.

Kao i za sve ostalo, cene ski passa najviše variraju od perioda u kom se odlučite da skijate, doduše te razlike nisu toliko drastične u proseku do 500 dinara. Ski-pasovi su podeljeni u 3 kategorije, deca, odrasli i seniori. Ako se na primer odlučite da skijate u periodu od 8. januara do 11. februara, ski-pas za 5 dana koštaće vas 10.000 za decu, 15.100 za odrasle i 13.100 za seniore.

Ako se odlučite i da skijate noću, računajte da ćete morati da doplatite 2.100 za decu, 2.650 za odrasle i 2.400 za seniore po noćnom terminu skijanja.

Ukoliko vi ili deca skijate prvi put, obavezni su i ski časovi, koji mogu biti individualni ili grupni. Jedan sat sa licenciranim instruktorom skijanja sa jednim učenikom kreću se od 30 do 35 evra u zavisnosti od škole, sa dva učenika od 40 do 45 evra, tri učenika 45 do 60 evra, a za 4 ili više osoba cene idu od 55 evra na više. Naravno, niko nije naučio da skija za sat vremena. Tako da bi bili sigurni da ste savladali ili vi ili deca skijanje, potrebno vam je oko 4 sata dnevno, bar 3 dana (i oni koji i tad savladaju ne može se reći da su vični skijaši). Dakle, u slučaju da plaćate časove skijanja za dvoje dece potrebno vam je minimum 480 evra.

Iznajmljivanje opreme takođe košta. Oprema dolazi u više klasa u zavisnosti od kvaliteta, ali u proseku za dan skijanja oprema za odrasle izađe od 1.000 do 1.800 dinara dnevno, a za decu 1.000 dinara.

(Kurir.rs/Blic)