Arthur D. Little otvara kancelariju u Srbiji i širi poslovanje na Balkanu

Kompanija Arthur D. Little (ADL) je otvorila novu kancelariju u Beogradu (Srbija). Kancelarijom će rukovoditi Bela Virag, partner i rukovodilac u kompaniji ADL Austrija, zajedno sa izvršnom direktorkom Milenom Matić koja će biti odgovorna za razvoj lokalnog tržišta. Kancelarija u Beogradu je 43. po redu i otvorena u skladu sa planiranim proširenjem globalne mreže kompanije - u zadnjih pet godina je 20 novih kancelarija otvoreno širom sveta.

Kompanija ADL je posvećena bliskoj saradnji sa klijentima, i u skladu sa tim je otvorila kancelariju u Beogradu s ciljem da obezbedi lokalnu podršku srpskim kompanijama sa kojima trenutno radi, kao i da ostvari saradnju sa novim klijentima i unapredi svoje poslovanje u regiji Zapadnog Balkana. Kompanija je takođe jako zainteresovana da lokalnim talentima ponudi mogućnost profesionalnog razvoja u sferi strateškog konsaltinga.

Na putu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina, kompanija ADL je u prilici da pomogne i javnom i privatnom sektoru da usvoje nove i inovativne načine rada u periodu pripreme za potpun pristup jedinstvenom tržištu. U prvom redu, cilj kompanije ADL jeste saradnja sa klijentima u sektorima strateškog rasta, uključujući telekomunikacije, finansije, IT, transport i energetski sektor.

Bela Virag, partner i rukovodilac u kompaniji ADL Austrija je izjavio: „Srbija je tržište koje ima veliki potencijal i postaje sve dinamičnije u aktivnoj potrazi za novim načinima rasta i širenja. Kao ekspert za rast pomoću inovativne primene tehnologija, kompanija ADL je u tom smislu savršeni partner organizacijama u javnom i privatnom sektoru. Ono što nas razlikuje od drugih u radu sa klijentima, je način rada “rame uz rame“, kao sastavni deo njihovog tima, koji se oslanja na naše mnogobrojne međunarodne eksperte u datom segmentu poslovanja. Na taj način im nudimo najbolje moguće rešenje, uz podršku našeg najadekvatnijeg tima, čime uspešno realizujemo potrebe i ambicije naših klijenata.“

„Otvaranje posebne kancelarije u Beogradu dokaz je posvećenosti kompanije ADL srpskom tržištu koje će nam omogućiti napredak u radu na sinergiji sa lokalnim kompanijama i institucijama. Cilj nam je da unapredimo konsultantsko tržište u Srbiji i ponudimo novu perspektivu našim klijentima kao i onima koji žele da nastave da rade na lokalnom nivou u okviru ovog sektora.“

Milena Matić, izvršni direktor u kompaniji ADL, dodaje: „Ponosna sam na uspehe koje smo postigli u saradnji sa našim klijentima u Srbiji u oblasti telekomunikacija, IT sektoru, energetskom i državnom sektoru u zadnjih nekoliko godina. Radujemo se prilici da proširimo naše poslovne aktivnosti i na druge oblasti u kojima imamo značajno iskustvo i ekspertizu, kao što su transport, bankarstvo i osiguranje i zdravstvo. Takođe, planiramo i da dodatno unapredimo kancelariju u Beogradu zapošljavanjem lokalnog tima, oslanjajući se na veliku bazu talenata u Srbiji. Nudimo odličnu atmosferu i priliku za rad sa timom izuzetnih ljudi.“

O kompaniji Arthuru D. Little

Arthur D. Little je lider u inovacijama u konsultantskoj industriji od 1886. Mi smo renomirani konsultanti za kompanije koje žele da kombinuju strategiju, inovacije i transformacije u tehnološki intenzivnim i konvergentnim industrijama. Artur D. Little savetuje klijente kako da uspešno posluju na promenljivim tržištima i ekosistemima, pomažući im da oni uspešno vode i oblikuju tu promenu. Naši eksperti imaju ogromno iskustvo u raznim industrijama i razumeju buduće trendove i njihov uticaj na pojedinačne industrije. Arthur D. Little ima kancelarije u velikim poslovnim centrima širom sveta. Ponosni smo što smo partner i pomažemo mnogim kompanijama sa liste Fortune 1000 širom sveta, kao i drugim liderima na tržištu i organizacijama u javnom i državnom sektoru.

