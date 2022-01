POMOĆ DRŽAVE GRAĐANIMA SRBIJE: Sve do detalja, ko dobija koliko para i kada su isplate

Država Srbija je tokom pandemije koronavirusa realizovala tri paketa pomoći građanima Srbije. Poslednja pomoć koju su primili građani bila je ona iz novembra, kada su svi punoletni koji su se prijavili dobili po 20 evra. Međutim, tu nije kraj davanjima iz državne kase.

Zdravstvenim radnicima je 15. januara isplaćena pomoć u vrednosti od 10.000 dinara, dok je za mlade od 16 do 30 godina u toku prijava za 100 evra novčane pomoći koja će u dinarskoj protivvrednosti biti isplaćena 1. februara. Samo 10 dana kasnije penzioneri će dobiti 20.000 dinara pomoći.

o 15. - 30. januar - Prijavljivanje mladih za 100 evra o 1. februar - Isplata mladima od 16 do 29 godina o 10. februar - Penzionerima pomoć po 20.000 dinara.

100 evra za mlade

Prijave za novih 100 evra izgledaće isto kao i za prethodne. Za 100 evra državne pomoći prijava se vrši preko sajta Uprave na trezor - idp.trezor.gov.rs

Prijavljivanje traje od 15. do 30. januara, a isplata je planirana za 1. februar. Za dobijanje 100 evra biće potrebna samo lična karta i otvoren bankovni račun.

Predsednik Vučić je naveo da na 100 evra može da računa oko 1.050.000 mladih u Srbiji. On je objasnio da je ova mera doneta s ciljem da država i toj kategoriji građana ukaže pažnju.

- Za sva lica od 16 do 30 godina, odnosno 29 godina, 11 meseci i 29 ili 30 dana pripremali smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim licima, kako bi oni u ovako teškim uslovima mogu da kažu da je država pokazala kako može da izdvoji sredstva za njih.

Zato ćemo svim mladim koji imaju ličnu kartu do lica koja će do 2022. godine napuniti te godine, imaće pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra - rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji za medije.

Penzioneri

U februaru će svi penzioneri, bez obzira na to kolika im je penzija, dobiti po 20.000 dinara ili oko 170 evra. Osim toga od januara sledeće godine svih 1,7 miliona penzionera čeka linearno povećanje penzija od oko 5,5 odsto.

Tako će prosečna penzija, umesto dosadašnjih 29.383 dinara, od naredne godine iznositi 30.900 dinara.

Oni koji imaju veću penziju proporcionalno će dobiti i veće povećanje, ali najveći broj penzionera imaće u džepu između 900 i 1.200 dinara više.

Vučić: Ponovićemo ovu meru ako ne izgubimo izbore Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za RTV Pink najavio novu pomoć mladima ukoliko njegova stranka ostane na vlasti posle izbora. -10. februara penzioneri dobijaju po 20.000 dinara. Mladi ljudi sad dobijaju po 100 evra. 950.000 validno prijavljenih mladih se prijavilo. Ja ću moliti i u drugoj polovini godine, ukoliko ne izgubimo izbore, da se još jednom ponovi ova mera. Neki od njih će te pare osetiti po prvi put i to stvara određeno poštovanje, to je novac koji su oni zaradili prvi put - rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć i da se za pomoć od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina prijavilo do sada njih 948.000.

(Kurir.rs/Informer)