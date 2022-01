NOVI USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU STUPILI NA SNAGU Pomerena starosna granica, u ovim slučajevima i staž! Promene za žene i muškarce

Od 2022. važe nova pravila za penzionisanje žena, što znači da svaki zahtev koji dame podnesu ovih dana, ali i svih narednih zaključno sa ovom godinom, podleže novim, rigoroznijim uslovima. S druge strane, uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarace ostaju isti, ali to nije slučaj i kada govorimo o prevremenom penzionisanju.

Ove kalendarske godine, dame tako u starosnu penziju mogu sa 63 godine i četiri meseca života, umesto 63 godine i dva meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2021. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

S druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, godinu dana i deset meseci duže nego danas.

Prevremena penzija

Promene imamo i kada govorimo o granici i uslovima za odlazak u prevremenu penziju koja se pod januara pomerila i za žene i za muškarce.

Muškarci su prošle godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina. Ove godine idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života.

Što se tiče prevremene penzije za dame, uslov za njih ove godine je bio 58 godina i četiri meseca života. Uslov je i da imaju minimum 39 godina i četiri meseca staža. Za ovu godinu je to 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža, bez obzira na starost. Uslov je, naravno, da su im poslodavci sve vreme tokom 45 godina redovno uplaćivali doprinose.

Govoreći o prevremenoj penziji ono što je važno znati jeste da ona košta, odnosno da vam umanjuje primanja. Praktično, penzija će vam biti manja za 0,34 odsto za svaki mesec prevremenog penzionisanja, a najviše za 20,5 odsto od ukupne penzije.

To znači da ako bi vam starosna penzija, sa punim radnim stažom, bila 30.000 dinara, a odlučite da se prevremeno penzionišete tri godine ranije,onda bi vam mesečni ček bio manji za oko 3.700 dinara, odnosno da bi iznosio 26.300 dinara.

