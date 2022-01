KUTIJA CIGARETA SKORO PA 600 DINARA: Evo kada ćemo paklu plaćati kao Nemci, pušače čeka poskupljenje JOŠ 7 PUTA

Ovih dana cigarete različitih brendova poskupljuju za 10 dinara po paklici, a ljubitelje duvanskog dima ta praksa očekuje još sedam puta do kraja 2025. godine. Razlog je to što se cene, po Zakonu o akcizama, dva puta godišnje koriguju i to zbog uvećanja specifične akcize.

Ovaj namet će se dva puta godišnje, u januaru i julu, korigovati za dinar i po, a razlog za takvo zakonsko rešenje je usklađivanje sa evropskim standardima. Ti standardi nameću da država umesto sadašnjih 70 evra treba da prihoduje najmanje 90 evra na 1.000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici.

Pravila se menjaju i za druge duvanske proizvode, pa tako Zakonom o akcizama, koji je usvojen krajem 2020. godine, neće biti pošteđeni ni oni pušači koji koriste elektronske cigarete, jer je se iznos akcize uvećava za dinar po mililitru svake godine u narednom srednjeročnom periodu.

Tako će od od januara ove godine biti sedam dinara po milimetru dok bi 2025. godine trebalo da dostigne vrednost od 10 dinara. Drugim rečima i ove korisnike zadesiće poskupljenje.

Sve u svemu pušačima se ne piše dobro u narednom periodu jer će sa srpskim standardom morati cigarete da plaćaju po evropskom, što će možda biti razlog da se mnogi odreknu svog užitka jer će za mnoge sa nižim primanjima to biti i luksuz.

Neki o tome razmišljaju i nakon ovog poskupljenja po kome će najjeftnija paklica koštati 290 dinara, a ona najskuplja ići će i do skoro 600 dinara.

Mnogima doduše izaziva nedoumicu to što zbog nameta od 1,5 dinara cigarete poskupljuju za 10 dinara ali treba znati se da pored specifične akcize, zaračunavaju i drugi nameti.

Uz specifičnu akcizu na cenu cigareta zaračunava se i propocionalana u visini od 33 odsto, a na sve to se dodaje i PDV, pa zbog uvećanih tih državnih nameta, proizvođači povećavaju cenu za 10 dinara.

Najskuplje plaćaju Irci

Inače, najskuplje cigarete plaćaju Irci, koji za paklicu u proseku plaćaju devet evra. U drugim evropskim državama je duvan nešto jeftiniji pa je tako u Austriji prosečna cena po paklli 5,1 evro, Italiji 4,9, Mađarskoj 3,90, Sloveniji 3,69, Češkoj 3,53, dok je u Bugarskoj samo 2,5 evra.

(Kurir.rs/Blic Biznis)