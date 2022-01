MINISTARKA MATIĆ GOST JUTARNJEG: Ne može više da se gradi na Kopaoniku kako ko hoće EMBARGO BELORUSIJE NE UTIČE NA SRBIJU

Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija istakla je da će se cena namirnica u Srbiji kretati u odnosu na globalno tržište i naglasila da je iza nas rekordna turistička godina.

Matić se osvrnula i na odluku Minska da zabrani uvoz srpskih proizvoda i naglasila da lokalna samouprava mora hitno da reši problem sa vodosnabdevanjem na Kopaoniku koji je nastao usled prevelike gradnje.

- Vlada Republike Srbije je prethodnu uredbu donela pre nešto više od dva meseca, a odlučili smo da je produžimo još 90 dana nakon njenog isteka 8. februara. Reč je o pet osnovnih životnih namirnica sa tim što je u pitanju brašno tipa i 400 i 500 pa možemo da kažemo da je ukupno šest. Tu su ulje, mleko, šećer i svinjski but bez kostiju - rekla je ministarka Matić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Matić navodi da nove mere zavise od globalnih trendova na tržištu hrane.

- Cene se nisu menjale, a nismo imali ni bilo kakve probleme u vidu bilo kakvih špekulativnih radnji. Mi smo uvek vodili dobru socijalnu politiku i nastavićemo i dalje tako da se ponašamo. Nastavićemo da procenjujemo kako se razvija globalno tržište hrane i tako uvoditi nove mere - kaže ministarka trgovine.

Prema njenim rečima u prvoj polovini 2022. godine sigurno neće biti stabilizacija cena hrane.

- Procene su takve da u prvoj polovini ove godine sigurno neće doći do stabilizacije cena hrane u Evropi i to iz dva razloga. Prvi je nestabilna situacija sa korona virusom, a drugo šta utiče na cenu hrane su klimatske promene koje utiču na prinos. Inflacija koja je došla u Srbiju je uvezena inflacija. Srbija je veliki proizvođač hrane i to pogotovo žitarica. Činjenica je da je Srbija jedna od retkih zemalja koja može da obezbedi hranu svom stanovništvu - ističe miistarka.

Matić se osvrnula i na embargo koji je Belorusija uvela Srbiji i navela da je to isključivo političko pitanje.

foto: Kurir televizija

- Mere su političko pitanje i videćemo kako će se to dalje razvijati. Za nas je važno da znamo da je skroman naš izvoz za Belorusiju i ono što je važno da znamo je da nema velikog izvoza hrane u Belorusiju - navodi ministarka Matić.

Turizam u 2021. godini bio je bolji čak i od onog 2019. godine kada je zabeležen najveći devizni dobitak.

- Moramo biti opstimistični kada je turizam u pitanju. Godina 2021. je bila jedna od najtežih godina u čovečanstvu. Ostavilo je mnogobrojne tragove na čoveka. Kada govorimo o turizmu, mislim da je naša tajna bila u setu mera koje je vlada preuzela. Mere su donošene, ali nisu bile previše striktne - rekla je ministarka.

Matić je naglasila da je set mera kombinovan sa finansijskom podrškom i vaučerima za noćenja dao dobre rezultate.

- Mi ćemo imati najbolju turističku sezonu ikada. Ovaj sada devizni priliv je bolji od onog najboljeg koji smo do sada imali u 2019. godini - ističe ministarka.

Matić je osvrnula i na činjenicu da Kopaonik zbog prevelike izgradnje ima probleme sa vodosnabdevanjem i električnom energijom.

foto: Kurir televizija

- Ja očekujem da lokalna samouprava na Kopaoniku preduzme mere i da se odredi koji je taj smeštajni kapacitet koji jedna turistička destinacija može da iznese. Vi ne možete graditi bez ikakvog reda i to pogotovo kad su u pitanju nacionalni parkovi kao što je Kopaonik. Ali sve se to da urediti. Planina treba da ostane planina. Ne sme da postane grad kao što se to desilo na Zlatiboru - navodi ministarka.

Lokalne samouprave prema njenim rečima moraju da ulažu u komunalnu infrastrukturu na turističkim destinacijama Srbije.

- Resorno Ministarstvo za zaštitu životne sredine radi sada jedan sjajan posao i ne dozvoljava da im situacija izmiče kontroli. Nažalost, to nije slučaj samo sa Kopaonikom, to je sličaj i nekim manjim turističkim centrima poput banja gde lokalne samourave nisu prilagodile komunalnu infrastrukturu sa novim hotelima koje niču. Naše lokalne samouprave moraju da shvate da ukoliko žele da se bave turizmom, moraju da ulažu u svoju komunalnu infrastrukturu i turisti neće doći u hotel sa pet zvezdica u kome nema vode ili struje - kaže ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:33 Cene nekretnina neće padati!