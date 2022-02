NEDOSTATAK RADNE SNAGE! Poslodavci u deficitu sa radnicima, sve veći broj inostranih radnika u Srbiji OVDE IMAJU BOLJE USLOVE

Dok domaći radnici, i majstori i visokokvalifikovani, hrle na poslove u inostranstvo, broj izdatih dozvola za rad strancima u našoj državi u prethodnoj godini bio je najveći otkako je pre 7 godina na snagu stupio Zakon o zapošljavanju stranaca. Primera radi, samo ove godine u Srbiju dolazi oko hiljadu radnika iz Indije. Kada je reč o poslodavcima, najveći deo radnika zaposlili su poslodavci iz Beograda. Inostrani radnici, inače, najčešće dolaze na rad u našu zemlju iz Kine, Turske i Rusije, ali i iz Indije, Ukrajine, Italije, BiH, Crne Gore, Hrvatske... Ne može da se zanemari ni broj stranih radnika iz Albanije i Severne Makedonije.

O tome kako strana radna snaga utiče na tržište rada u Srbiji, govorili su Nebojša Atanacković, počasni predsednika Unije poslodavaca Srbije i Miloš Turinski, Infostud u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

- Na to gledam iz ugla poslodavca. Potrebe poslodavaca se povećavaju, verovatno zbog obima posla ili usled nedostatka domaće radne snage. Posledica toga što uvozimo radnu snagu je zapravo izvoz, sve je to uzročno posledično. To kretanje radne snage i ljudi uopšte traje jako dugo - rekao je Atanacković.

foto: Kurir televizija

Turinski ističe da su poslodavci u Srbiji u deficitu sa radnom snagom usled odlaska naših ljudi u inostranstvo.

- To su migracije radno sposobnog stanovništva. Dobijaju dobre uslove, razvijeniji se sistem u zemlji gde se sele. U Srbiji usled odlaska naših ljudi mi smo u deficitu, naši poslodavci su bili primorani da uvoze radnu snagu - rekao je Turinski.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

