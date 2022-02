MOLER, ŠOFER, ELEKTRIČAR: Ovako srpske gazde mame radnike! Plata 2.000€ plus džabe prevoz, kafa, sok i jelo, čak i vegetarijansko!

Kako kažu majstori posla ima, ali interesovanja mladih nema. Nedavno je u Srbiji osvanuo oglas u kom se radniku za montiranje kuhinja i nameštaja, pored atraktivne zarade, nudi i prevoz do posla, topli obrok (mesni ili vegetarijanski!), besplatno piće (sokovi, kafe) i voće

BEOGRAD - Veliki broj naše kvalifikovane radne snage otišao je u zemlje Evrope kao što su Nemačka, Švedska, Austrija, te Srbija već nekoliko godina pati od manjka pojedinih, suštinski važnih, zanimanja kao što su građevinski radnici, zanatlije, električari, mehaničari, vozači, medicinari.

Rupu koju je ta emigracija napravila na tržištu rada, u određenim delatnostima, sve više popunjavamo radnom snagom i iz obližnjih zemalja i iz Azije, ali činjenica je da je veliki broj zanimanja i dalje u deficitu. Problemu doprinosi i to što mladi ljudi prosto ne biraju da se bave njima, iako su s obzirom na manjak zarade u ovim delatnostima postale i više nego atraktivne.

Kada bacimo pogled na oglase, ovim zanimanjima se nude plate koje u nemalom broju slučajeva dostižu nivo menadžerskih. Tako se mogu naći oglasi u kojima se vodoinstalaterima za hitne intervencije nudi plata od 1.000 do 2.000 evra, ili oni u kojima se električarima, molerima i sl. nude plate iznad prosečnih (od 700 do 1.000 evra), objavio je Blic.

Pored toga oni koji odluče da rade privatno takođe u poslednjih par godina inkasiraju ozbiljne zarade. Na primer, moleru je potrebno da okreči jedan stan (veličine oko 40-ak kvadrata) i zaradi 300 evra tj. 36.000 dinara.

U jučerašnjem gostovanju u medijima, predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić istakao je da je to ozbiljan problem.

- Po prvi put nam se vraćaju lekari i medicinske sestre iz Nemačke, ali imamo ozbiljan problem i dalje sa zanatlijama, vozačima, mehaničarima, elektičarima da se vrate. Hrvatska je počela da radi na tome da ih vrati, neki su im se smejali, ali ja nisam - rekao je predsednik Aleksandar Vučić u jutarnjem programu na Pinku.

Kako je rekao, iz "Kontinentala" će izlaziti 200 kamiona dnevno pa neko mora da vozi to.

Jednostavno je, majstori su otišli tamo gde su najbolje plaćeni i cenjeni. Iako su cene njihovih usluga porasle i kod nas, u zemljama zapadne Evrope oni mogu, bez muke, da zarade od 4.000 do 6.000 evra mesečno.

- Takve zarade su mamac za njih jer, pored toga što sezonski nisu angažovani, plaća im se socijalno i penzijsko osiguranje, ali i svaki sat prekovremenog rada. Problem je veliki jer podaci pokazuju da nema zainteresovanih mladih ljudi da se školuju za zanate, pa preti opasnost da zavladaju priučeni majstori i nekvalitetne i nebezbedne usluge objasnio je jednom prilikom za “Blic Biznis" S.M. preduzimač koji se ovim poslom bavi 10. godina.

Isto mišljenje deli i Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije.

- Mi godinama unazad imamo stalni odliv radne snage u oblasti građevinske industrije, a sa druge strane stalni priliv nekvalifikovane radne snage. Nijedan pravi majstor neće da radi za bagatelu... To može da dovede da neće imati ko da održava sisteme, od infrastrukture do stambenih objekata, kao što su putevi, tuneli, javna rasveta, liftovi, vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, klime, objasnio je Rodić.

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

Kako kažu majstori posla ima, ali interesovanja mladih nema.

- Posla ima i što se tiče interesovanja mladih da dođu da uče taj posao ili da se bave tim poslom, toga nema", kaže Petko Mališić, moler iz Kruševca, prenosi RTS.

Zoran Savić, vodoinstalater iz Kruševca kaže da zanat danas više niko neće.

- Postoje neki dečaci ali slabo, tako da ostali smo samo mi stari majstori. Toga nema, slabo je bilo plaćeno, sada se to pojačalo. Neće niko u prašinu, neće niko to da radi. Šteta je što nema kao nekada kada sam ja učio zanat. Tri dana u školu, dva na praksi, objašnjava on.

Nedavno je u Srbiji osvanuo oglas u kom se radniku za montiranje kuhinja i nameštaja, pored atraktivne zarade, nudi i prevoz do posla, topli obrok (mesni ili vegetarijanski!), besplatno piće (sokovi, kafe) i voće.

foto: Shutterstock

U sve većem broju slučajeva od benefita se nude i razne vrste briga, od zdravlja, mentalnog zdravlja radnika i, uopšte, o blagostanju. Takođe, sve je više oglasa u kojima im se nudi i i "pomoć stručnjaka" (npr. pravnika).

Opšti nedostatak radne snage, a ponajviše u građevinarstvu već par godina nadoknađujemo uvozom iste iz inostranstva.

Procene su da na srpskim gradilištima radi više od 13.000 stranih radnika. Pored gradilišta, zapošljavaju se i u proizvodnji u malim i srednjim preduzećima. Ima ih dosta i u poljoprivredi, i to posebno tokom sezone. U poslednje vreme sve češće možemo ih videti i na ulici, ali i pred vratima, jer ih je sve više i među dostavljačima.

foto: Shutterstock

Najčešće su to mlađi ljudi starosti između 25 i 45 godina. Ima i onih starijih od oko 50, ali ipak dosta manje. Svi su muškarci i mnogi se međusobno poznaju, bilo da su rođaci ili da dolaze iz istog mesta, ali nije retko i da su negde ranije radili zajedno.

Prema rečima predstavnika indijske Agencije za međunarodna zapošljavanja Nikaila Manšarmanija, samo ove godine u Srbiju dolazi oko 1.000 Indijaca.

- Troškovi za strane radnike nisu veliki. Jedan radnik iz Indije košta poslodavca u Srbiju u proseku 800 evra. Njihova prosečna plata je 55.000 dinara, neki od njih rade čak i za minimalac. Minimalna cena rada je između 300 i 322 evra. Iako mnogima to deluje neisplativo. Njihov način života im omogućava da dosta novca vrate kući, jer su njihovi troškovi bukvalno minimalni - rekao je Manšarmani gostujući na TV K1.

Kurir.rs/Blic