KVADRAT SA 500 € OTIŠAO NA 2.200: U ovoj varošici je prava pomama za zemljom, kažu da je tajna u jezeru, a do Beograda ima 70 km

Sve je više varošica i sela po Srbiji u kojima ljudi skoro da nema. Trbuhom za kruhom mladi su odlazili da rade u velike gradove, stariji su umirali, ali cela ova priča sada dobija i nastavak.

Poslednjih godina, a posebno tokom korone, mnoga ova mesta postala su prava stecišta turizma, a neka i utočišta bogatih. Tražnja je kvadrat zemlje za kratko vreme pogurala i po nekoliko puta, a ovo je priča o Pavlovcima, mestu pored Rume, gde je prava jagma za zemljom koju kupuje sam sportski i estradni "krem" i gde ar danas košta i više od 2.200 evra.

Može se reći da potencijal opštine Pavlovci mnogima nije bio toliko poznat, sve dok Novak Đoković nije odlučio da baš u ovom mestu kupi plac i sagradi kuću. Nakon ovog njegovog poteza, mnogi su ovu vojvođansku varošicu sa 6 đaka upravo odabrali za svoju oazu. I takve odluke napravile su od Pavlovaca varošicu gde je danas gotovo nemoguće naći slobodan pedalj zemlje koji je u prodaji. U međuvremenu naravno povećana je i cena i to za nekoliko puta.

Mesna zajednica Pavlovci je jedno od najmanjih mesta u opštini Ruma, u kojoj živi svega 390 stanovnika. U naselju ima oko 175 domaćinstava, sa tri člana u proseku.

Od Beograda je mesto udaljeno 69 kilometara, od Novog Sada 46 kilometara, Rume oko sedam...

- Tačno 510.000 evra za ceo plac, odnosno 2.217 evra po aru. Plac je udaljen oko 60 metara od obale Pavlovačkog jezera. Ima nešto više od 2 hektara. U okruženju se nalaze vile naših poznatih košarkaša, tenisera i fudbalera - jedan je od oglasa.

Pavlovci su poznati i po i Pavlovačkom jezeru, poznatijem pod nazivom Kudoš. Datira iz 1983. godine, i dužine je 400 metra. Na levoj strani jezera smešteno je nekoliko ugostiteljskih objekata, a Novakova vila ima izgrađen prilaz baš do obale Pavlovačkog jezera.

U poslednje vreme, situacija je takva da je sve više zainteresovanih za kupovinu zemlje ili nekretnine u Pavlovcima, ali ipak svi žele da prođu što jeftinije. Iako to u poslednje vreme nije moguće s obzirom da je potražnja za nekretninama i placevima sve veća, a ponuda sve manja, samim tim i cene su skočile - sa 500 evra i na 2.000 i više.

Meštani se nadaju da će ovaj trend rasta u njihovo mesto nastaviti. Jer, kako kažu, to stvara brojne povoljnosti i za one koji tu žive i za varošicu. Broj radnih mesta će biti sve veći, a i nadaju se i povećanju prirodnog priraštaja, jer u ovo selu ima svega 6 đaka koji pohađaju školu od prvog do četvrtog razreda.

I montažne kuće u modi

Pored dobrog placa koji donosi mir, u novije vreme sve su traženije i montažne kuće, te se ljudi odlučuju za kupovinu placa i gradnju.

Računica pokazuje da je montažnu kućicu za odmor moguće dobiti i za desetak hiljada evra.

Cene kvadrata montažnih kuća se kreću od oko 250 evra po kvadratu do 500 evra i više, u zavisnosti od niza faktora. S jedne strane kupci imaju izbor tri tipa gradnje: Siva gradnja (koja ne uključuje postavljanje elektro instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, kao ni postavljanje podnih obloga ni sanitarija) i ona košta između 190 i 250 evra po kvadratu.

S druge strane, ključ u ruke (gde dobijate kompletno završenu kuću) košta od 300 do 500 evra po kvadratu, u zavisnosti od toga da li želite ili ne izgradnju temelja, kao i od proizvođača.

