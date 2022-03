STIŽU PRVE DOBRE VESTI SA SVETSKIH BERZI: Amerika hoće da naškodi Rusiji zbog invazije, ali jednim potezom može da UPROPASTI SEBE

Predsednik Aleksandar Vučić, podsetimo, istakao je da Srbija od četvrtka više neće izvoziti brašno, pšenicu, kukuruz i ulja, a naglasio je i to da je ovo najveća svetska ekonomska kriza od Drugog svetskog rata.

Savović se osvrnula jagmu na svetskim tržištima i istakla da Srbija proizvodi znatno više žitarica i ulja nego što nam je potrebno.

- Treba da imamo u vidu da Srbija nije kupac ni ukrajinske ni ruske pšenice i kukuruza. Mi proizvodimo znatno iznad količine koja je nama potrebna. Ono što se mora naglasiti jeste izuzetno nepovoljan položaj izvoznika i proizvođača koji su se našli u ovoj situaciji. Mi se iskreno nadamo da će pre svega, pošto su pšenica i kukuruz robe kojima se terminski trguje, država pronaći mehanizam i način kako će ugovori o izvozu biti ispoštovani - rekla je Savović za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Navela je i da cena pšenica i kukuruza na svetskim berzama dostiže neverovatnu visinu, ali tvrdi da će tržište uskoro stabilizovati.

- Ovo što se dešava u Ukrajini uticaće pre svega na promenu trgovinskih tokova, odnosno puteva kojima će se roba kretati. Jedna kraća pometnja počela je 24. februara, trajala je sve do petka za kukuruz, a za pšenicu do juče, kad jsu se kupci žitarica i kukuruza iz Ukrajine i Rusije morali okrenuti nekim novim pravcima. Iz tog razloga su cene pšenice i kukuruza na svetskim berzama dostizale neverovatnu visinu. Na berzi u Čikagu i Parizu cene pšenica su krenule da padaju od petka dok je od juče počela da pada i cena kukuruza. To nije samo za isporuku u martu mesecu nego i za naredne mesece što znači da će se cena stabilizovati u narednom periodu - rekla je direktorka Udruženja "Žita Srbije".

Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, navela je da je Amerika trenutno u velikim problemima i naglasila da će ako budu uzimali iz drugih izvora naftu i gas našteti Rusiji, ali i sebi.

- Amerika je donela odluku da bude zabranjen uvoz ruske nafte. Oni inače uvoze oko osam odsto procenata nafte i naftnih derivata u odnosu na svoje potrebe. Verovatno će se sad obratiti drugom najvećem izvozniku Saudijskoj Arabiji i nekim još zemljama na Bliskom istoku. Neće ni njima biti to jednostavno jer je Amerika prošle godine postala uvoznik nafte. Imali su problem zbog korone da su kod njih bankrotirale mnoge kompanije koje se bave proizvodnjom nafte i gasa. Poskupelo je i gorivo. Amerika je čak imala problem prošle godine sa skupim naftnim derivatima pa je (predsednik Džo) Bajden tražio od članica OPEK-a i od Rusije da povećaju isporuke nafte na tržištu ne bi li nafta pojeftinila. Sada sa ovom odlukom je nafta samo poskupela. Juče je stigla na 130 dolara po barelu. Znači, Amerika će biti u problemu, čak i ako budu kupovali naftu, plaćaće je više. Naudiće Rusiji, ali i sebi ovim potezom - smatra Putniković.

Savović je istakla da alternativna tržišta postoje i potom otkrila da Srbija ima zaliha za izvoz na pretek.

- Mi bismo mogli da se plasiramo bolje na tržištu da nema mera. Moraćemo da sačekamo odluku da vidimo o kom se vremenskom roku radi i kakav mehanizam je država osmislila. Ovo je zaista bio trenutak kad su naši proizvođači, koji su prošle jeseni imali 50 odsto skuplju setvu, najzad dobili priliku da naplate svoj rad adekvatno. Imamo izvoznike na tržištu koji su u izuzetno lošem položaju, mada su navikli da se uklapaju u situacijama kad nema prostora i u marže kad su samo evro po toni. Ovo je bila prilika kad je Srbija mogla da se reši zaista velikih zaliha posebno pšenice. Mi smo prošle godine u Srbiji imali rekordan rod pšenice na nivou od skoro 3.400.000 tona i sa zalihama od skoro 3.700.000 tona. Mi za sve namene na tržištu trošimo prosečno oko 125.000 tona pšenice. Zaključno sa 28. februarom izvezeno je oko 830.000 tona. Mi u ovom trenutku za izvoz i za narednu ekonomsku godinu imamo 1.200.000 tona pšenice - rekla je direktorka Udruženja "Žita Srbije".

