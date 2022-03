PLATA OD 1.000, STAN I HRANA A MLADI NEZAINTERESOVANI Tanja pre udaje živela u gradu: I pored tri fakulteta moram da radim

Pored brojnih problema sa kojima se susreću stočari širom Srbije, poslednjih godina najizraženiji je nedostatak radnika na farmama. I pored mesečne zarade od 1.000 evra, stana i hrane – na farmi porodice Prohaska u Orlovatu na konkurs se javljaju uglavnom stariji. Mladi nisu zainteresovani za ovaj posao.

Sa godišnjom proizvodnjom od 135.000 litara mleka i 70 krava, od čega je u sistemu muže 50, porodica Prohaska spada u red većih farmera u Orlovatu. U ovoj porodici posao je podeljen – žene su zadužene za farmu, a muškarci za proizvodnju hrane.

foto: Printscreen/RTS

Ljubinka Prohaska objasnila je kako izgleda jedan radni dan.

"Ustajanje u pola četiri, pa uveče kad se sav posao završi, bude nekad da se krave tele i pola 12, eto toliko, od ujutro do uveče, od jutra do mraka. Posao smo tako podelili što svako zna šta treba da se radi. Ko stigne, šta to radi, nema ovo je moje, ovo je tvoje. Snajka radi, ja radim, šta treba nastavljamo. Sin radi na njivi, a mi kod kuće", kaže Ljubinka Prohaska.

foto: Printscreen/RTS

Ljubinkina snaha Tanja sve do udaje živela je u Zrenjaninu, a veoma brzo se prilagodila seoskim uslovima života.

"Ja i pored tri fakulteta moram da radim. Znači, štala me čeka, krave me čekaju, radim sve ono što rade zaposlene majke u gradu, ali i daleko više od tog", rekla je Tanja Prohaska.

foto: Printscreen/RTS

Kaže da je teško, ali da u kombinaciji sa bakama to ide lakše. Brojni su problemi u ovoj proizvodnji, a sa složnim radom sve se lakše prevazilazi.

"Trenutno obrađujemo oko 170 hektara zemlje. Najveći problem nam je radna snaga kod kuće kod krava, oko njih. Trenutno ne može da se nađe, nema radne snage i do 1.000 evra ide mesečna plata, ali džabe, neće niko da ovaj posao radi", kaže Miroslav Prohaska.

foto: Printscreen/RTS

Ističe da je stočarstvo težak posao, da se radi "od jutra do sutra", i praznicima, i nedeljom. Međutim, kaže da nije pogrešio što je ostao na selu.

"Nisam pogrešio i nikada se ne jedem, ja ovo volim da radim i ovo iz ljubavi radim. Da ne radim iz ljubavi, ko zna, možda bih i ja živeo u gradu, živeo od socijale", kaže Miroslav Prohaska.

Selo slikara Uroša Predića sa oko 1.500 stanovnika, raspolaže sa stočnim fondom od 800 goveda. Gotovo da nema kuće koja se ne bavi ovom proizvodnjom.

(Kurir.rs/RTS)