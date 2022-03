POKAJAĆE SE ZBOG UVOĐENJA SANKCIJA! Bilbija o posledicama: Gase se evropske fabrike, cena goriva u Austriji SKOČILA NA 3 EVRA

Američki i evropski lideri suočavaju se sa teškim izborom dok odlučuju koliko će agresivno koristiti ekonomske sankcije kao odgovor na rusku vojnu invaziju.

Sveobuhvatne sankcije koje su SAD i Evropa uvele Rusiji izazvale su ozbiljne ekonomske poremećaje. Došlo je do podizanja kamatnih stopa, povećanja cene energije, sirovina, industrijskih komponenti i potrošačkih proizvoda.

Cela situacija se u sferi ekonomije najviše odrazila na cenu nafte, gasa, ruda i žitarica.

Urednik političke rubrike u Tanjugu Bojan Bilbija smatra da će se Zapad pokajati zbog poteza koji su napravili, što se već vidi po tome što su se, kako Bilbija kaže, mnoge fabrike širom Evrope ugasile.

- Svakako da svi imaju krtice. To je rat, tu se ne štedi na propagandi. Video sam tekst da je Putin u izolaciji, nije on ni u kakvoj izolaciji. Ono što je realno, to su borbe koje gledamo, a još realnije su sva poskupljenja. Imamo deo ratnih operacija, ali i posledice u vidu cena. Srećom, počeli smo ranije da se pripremamo i zato mnogo bolje prolazim. Kod nas je benzin evro i po, u Austriji je 3 evra. Tu će biti velikih potresa, fabrike su počele da se gase u Evropi. Zapad će se pitati da li su napravili grešku, šta im je sve ovo trebalo, Žozef Borelji je sam rekao da je sve ovo jedna velika greška. Vidimo da on priznaje da je greška, ali ne radi ništa da je popravi - rekao je Bilbija

