OVA PRAVILA JE DOBRO ZNATI U VREME EKONOMSKE KRIZE: Ako se osvrnemo na ranije iskustvo, postoje načini da se NOVAC SPASI

Pre dve godine zadesila nas je pandemija koronavirusa koja je pokrenula prvenstveno krizu u lancima snabdevanja, da bi se nakon stišavanja epidemiološke situacije ove godine izbio sukob između Ukrajine i Rusije koji je već uneo pometnju u sektorima poljoprivrede i energetike, i koji za sobom prete da povuku ostatak svetske privrede.

Sa rastom ekonomskih neizvesnosti u razgovorima među ljudima se sve više pokreće pitanje da li i kako štedeti ili sačuvati ušteđen novac/prikupljeni kapital, u novonastalom kontekstu. Iako je doslovno nemoguće tvrditi da je bilo koji vid štednje, u apsolutnom smislu bezbedan od svakog rizika, ako se osvrnemo na istorijske podatke i iskustvo ipak postoje načini da se novac "spasi".

Iskusni i učeni investitori ih nazivaju "sigurnim utočištima" i ovi globalni proizvodi su dokazali svoju stabilnost i sposobnost čuvanja vrednosti u nekoliko instanci, tj. kroz nekoliko ekonomskih kriza, te su mnogi koji su se odlučivali da tu ulože, kraj krize dočekali nešto bogatiji nego pre nje.

Kako kaže redovni profesor Beogradske bankarske akademije prof. dr. Zoran Grubišić da su do sada, po pravilu, sigurna utočišta za svoj novac i kapital investitori, i mali i veliki, pronalazili u zlatu, nekretninama i stabilnim valutama jakih ekonomija, piše Blic.

- Tako je i sada slučaj, najviše se u te svrhe investira u zlato, nekretnine i stabilne valute kao što je švajcarski franak, ističe Grubišić.

Zlato

Zlato nam ne pada prvo na pamet tek tako. Ono sada već tradicionalno, predstavlja sigurno utočište kapitala velikih investitora, a vremenom su se u ulaganje u zlato upustili i mali ulagači.

U ovu robu se i kod nas i u svetu ulaže na više načina: od investicionog zlata u obliku poluga različite veličine i težine, zlatnih dukata pa do investiranja na svetskim berzama, i ako pogledamo istorijske podatke vidimo i zašto.

Uzmimo za primer finansijsku krizu 2007 - 2008. godine i kako se zlato tada ponašalo. Kao i svaki put do tada, vrednost zlata je inicijalno pala nakon što su Leman Bradrs saopštili bankrot, da bi se rast vrednosti zlata nastavio i nakon kraja recesije 2009. godine, i zaustavio tek 2011. godine (kada je dostiglo cenu od oko 59 dolara po gramu), a pad vrednosti sa tih nivoa je zabeležen prvi put tek početkom 2013. godine.

Istorijski maksimum u pogledu cena zlato je dostiglo u avgustu 2020. godine kada je unca vredela tik ispod 2.075 dolara, dok sada jedna unca vredi nepunih 1.947 dolara. Ako pogledamo samo kretanje cena u poslednjih mesec dana, od kada je i intenziviran novi talas geopolitičkih previranja (podaci preuzeti sa sajta goldprice.org).

Ono što ipak mali broj ljudi radi, a kako kažu stručnjaci ima isti ili čak i bolji efekat od direktne kupovine zlata, je ulaganje u isto na berzi.

- Ono što se često preporučuje u datom kontekstu je i investiranje u zlato na berzi, kao i u hartije izvedene iz samog zlata. Takođe mnogi investitori koji su ulagali direktno u akcije nekih kompanija, sada to rade u indekse izvedene iz akcija velikih svetskih kompanija, kaže broker Branislav Jorgić.

Nekretnine

U poslednjih nekoliko godina, ali konkretno protekle dve, domaće tržište nekretnina dobija na sve većem značaju, prvenstveno zbog gotovo neobjašnjivog rasta vrednosti kvadrata stambenog prostora u Srbiji, i mnogi se u nedostatku investicionih prilika u Srbiji odlučuju da investiraju u kvadrate bilo vikendice, stana, kuće ili bilo koje druge nekretnine (sve češći je slučaj da se na atraktivnim lokacijama kao način da sačuvaju novac od prikradajuće inflacije i ostalih neizvesnosti.

Pogledajmo na trenutak podatke sa oglasnog portala Nekretnine.rs i uporedimo cene iz februara prošle godine i februara ove godine. Pre godinu dana prosečna cena kvadrata, na primer, na Novom Beogradu je iznosila 1.923 evra, dok je ona danas oko 2.070 evra. Isti slučaj je i sa, recimo, centrom Novog Sada u kom je kvadrat prošle godine koštao 1.648 evra, da bi on danas iznosio skoro 1.900 evra. Dakle, ko god se na vreme setio i zajahao trend na domaćem tržištu nekretnina, uspeo je i značajno da zaradi.

Kako stručnjaci sve vreme objašnjavaju, cene na tržištu nekretnina će nastaviti da rastu i tokom ove godine, da je pad cena malo izvestan te da će se pre cene stabilizovati na nekom nivou gde više potražnja neće biti u ovoj meri povećana.

- Svi statistički parametri pokazuju da će se nastaviti sa blagim rastom cena. U svakom slučaju povećanje cena zavisi od ponude i tražnje, od lokacije nekretnine, kao i od količine novca na tržištu. Placevi su jako skupi, nabavka materijala isto, cena radne snage takođe raste. Ljudi su masovno plasirali novac u nekretnine kao u sigurnu štednju, rekao je za "Blic Biznis", procenitelj i stručnjak za tržište nekretnina, Milić Đoković.

Ipak, ulaganje u nekretnine ima jednu manu.

- Nekretnine su i dalje preskupe za ulaganje na malo, te veliki broj malih investitora ne može na njih da se osloni kako bi sačuvali svoja sredstva, ističe Jorgić.

Valute

Već danima traje intenzivna kontrola menjačnica od strane Narodne banke Srbije, koja je rezultirala zatvaranjem njih 87 na 30 dana. Inicijalna kapisla za početak stroge kontrole rada menjačnica je nagli skok potražnje za devizama. Ostavimo po strani nameru vlasnika da dodatno zarade "štelovanjem" kursa u svoju korist, i okrenimo se povećanoj potražnji.

Iako smo mi o ovom ekonomskom zahvatu sa ciljem čuvanja vrednosti poučeni iskustvom poslednje decenije dvadesetog veka, razmena sopstvene za druge, stabilnije, valute je praksa širom sveta. Koliko god da su dolari i evri popularni među nama i našim sunarodnicima, stručnjaci u fokus stavljaju jednu drugu valutu.

- Ljudi često u svrhu čuvanja vrednosti ulažu u valute, u najvećem broju slučajeva one najstabilije kao što je na primer, švajcarski franak, kaže Grubišić.

Energenti

Kako kaže Grubišić vremenom su određeni "globalni proizvodi" u koje se ranije ulagalo sa ciljem da se novac sačuva i po mogućstvu "oplodi", sada to više nisu.

- Energenti su nekada shvaćeni kao tzv. sigurno utočitšte, ali ako pogledamo u poslednje dve godine kretanje cene nafte, ona je išla i u minus 37 dolara po barelu pre dve godine, dakle bukvalno su davali novac samo da je uzmete, a preskakala je i preko 150 dolara po barelu. Nedavno je opet probila 130 dolara po barelu. To je ok za kratke pozicije, za kratkoročno spekulisanje, ali to više nema veze sa sigurnim dugoročnim investicijama, zaključuje Grubišić.

Kripto?

Učesnici na tržištu nekretnina kažu da sigurna investicija kao takva ne postoji.

- S tim na umu, kriptovalute i dalje predstavljaju dobar izbor za investiranje. Novac koji nije uložen trpi veliki rizik od negativnih kamatnih stopa koje propisuju centralne banke, ili inflacije (koju pokreću eksterni šokovi na strani ponude) koja je zahvatila svetsko tržište, dokle god su druge investicione opcije poput nekretnina nedostižne za sitne investitore, kaže analitičar tržišta digitalnih dobara, Igor Mirković.

On ističe da treba obratiti pažnju na jednu stvar.

- Tehnologija iza kriptovaluta je trenutno u velikom razvoju, a same kriptovalute iz dana u dan imaju sve veću i institucionalnu prihvaćenost i prihvaćenost od strane malih investitora, dodaje on.

On zaključuje da jedan nezavisni, decentralizovani "čuvar vrednosti", kakav je bitkoin, treba da bude deo svakog investitorskog portfolia, te da shodno brizi o riziku svako može da odluči koliko će diverzifikovati kapital ka ovoj opciji.

