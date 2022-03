SRBIJA SE DOBRO IZBORILA SA KRIZOM: Ministar Mali se sastao sa predstavnicima MMF

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali održao je završni sastanak sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji predvodi Jan Kes Martejn, koja je boravila u Beogradu povodom druge revizije aktuelnog aranžmana sa Republikom Srbijom. Cilj aranžmana je dalje sprovođenje strukturnih reformi i održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti. Na kraju druge revizije aranžmana, zaključeno je da se Republika Srbija dobro izborila sa krizom koja je izazvana pandemijom virusa Kovid-19, te da je sada važno održati makroekonomsku i fiskalnu stabilnost, pogotovo u uslovima velikih neizvesnosti koje su izazvane globalnim dešavanjima. Kada je reč o aktuelnom aranžmanu, ministar finansija Siniša Mali je istakao da je ispunjen veliki broj ciljeva, te da je važno nastaviti sa stukturnim reformama, a naročito u domenu javnih preduzeća.

U tom smislu, najvažnije su reforme preduzeća iz energetskog sektora, kako bi spremno dočekali narednu zimu, kao i efikasan menadžment u tim preduzećima. U kontekstu reformi, biće nastavljene aktivnosti na reformi Poreske uprave, a u tom smislu je izuzetno važan projekat nove e-fiskalizacije, koji podrazumeva da će od 1. maja svi obveznici fiskalizacije imati nove fiskalne urećaje. Oni će u realnom vremenu biti povezani sa Poreskom upravom, tako da će umnogome doprineti borbi protiv sive ekonomije. Odim toga, važan je i projekat e-faktura, koje će za javni sektor biti obavezne od 1. maja 2022. godine. Tema posete je bio i novi sistem za obračun zarada u javnom sektoru „Iskra“, koji će u potpunosti uvesti red u sistem zarada kod korisnika javnih sredstava, što je jedan od reformskih ciljeva.

Sagovornici su se saglasili da je dobro što je nastavljen priliv stranih direktnih investicija, a pogotovo što se i trenutno odvijaju razgovori sa velikim investitorima, što je odličan pokazatelj stanja naše ekonomije. Siniša Mali se osvrnuo i na makroekonomske pokazatelje naše zemlje, navodeći da je Srbija prošlu godinu završila sa privrednim rastom od 7,4 odsto, da je nezaposlenost u četvrtom kvartalu 2021. godine bila 9,8 odsto, što je na nivou pre pandemije, kao i da je javni dug pod kontrolom.

On je naveo i da su privrednom rastu značajno doprinele kapitalne investicije koje se realizuju, te da je u toku izgradnja deset auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao i investicije u zdravstvo i zelenu agendu. Republika Srbija je u junu prošle godine sklopila novi savetodavni aranžman sa MMF-om Instrument za koordinaciju politika (The Policy Coordination Instrument - PCI), koji će trajati do kraja 2023. godine. Aranžman je savetodavnog karaktera, što znači da ne podrazumeva finansijsku podršku.

