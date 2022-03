ZLOUPOTREBA KARTICA Beograđaninu za noć sa tekućeg računa neovlašćeno skinuto 48.000 dinara

Jednom Beograđaninu za noć je sa tekućeg računa neovlašćeno skinuto 48.000 dinara. To je samo jedna od žalbi građana na rad banaka. Kako Narodna banka Srbije, ali i same banke reguju na te pritužbe?

Za poslednje dve godine rešeno je više od 3.000 pritužbi građana na rad banaka, kažu u Narodnoj banci. Korisnicima je vraćeno skoro 60 miliona dinara odštete. Zloupotreba kartica, problemi sa otplatom kredita, preskupo održavanje računa, zbog toga se građani najčešće žale.

- Tu banka uslovi i vi uzmite ili ostavite, ne možete ništa da menjate, ne možete ništa da se dogovorite. Jednostavno ste u prilici da to prihvatite ili da zatvorite vrata i odete. Građani kojima to neophodno oni su prinuđeni da to urade - kaže jedan od klijenata.

Da postoje takvi slučajevi potvrdili su nam i u Narodnoj banci. Korisnici su morali da otvore račun i uzmu karticu banke kako bi im bio omogućen kredit. Ipak, bili su prevareni.

- Banka je korisnike prilikom reklamiranja kredita držala u uverenju da je odobrenje kredita garantovano i građani su bili uvereni da će im kredit biti odobren, a na kraju bi završavali bez kredita sa obavezom plaćanja održavanja računa i izdavanja kartice - navodi Kristina Buha iz Narodne banke Srbije.

foto: Stefan Jokić

Problem koji imaju sa bankama građani odnedavno mogu da prijave i preko sajta Naradne banke.

- Tako što ćete otići na sajt Narodne banke Srbije, popuniti elektronski formular i u nekoliko minuta to rešite. Postupak je potpuno besplatan i ne treba vam nikakva stručna pomoć da biste podneli pritužbu - dodaje Buha.

Ipak, kako tvrde u jednoj od banaka, više od 90 odsto pritužbi je neosnovano. Sa preostalih deset odsto građana postigne se dogovor. Što se kreditnih usluga tiče, građani se najviše žale na povećan dug ili kamatu, ali to se brzo reši.

- Dvadeset odsto pritužbi dobijamo zbog zloupotrebe kartica. Ono što mi kao banka možemo da učinimo je da učinimo što sigurnijim korišćenje kartica i da više edukujemo klijente kako da čuvaju svoje kartice - navodi Dušan Mihailović, odgovorno lice za poslovanje sa stanovništvom.

- Ako smo mi klijenti, a oni sa druge strane treba da se dogovorimo, po raznim uslovima, zavisi od visine kredite i ulaganja - navodi klijent.

Prema propisima, problem treba da bude rešen za najvše mesec i po dana. Prvo se podnese prigovor banci, ako u roku od 15 dana banka ne reši slučaj, podnosi se pritužba Narodnoj banci, koja ima rok od tri meseca da je reši. Pritužba obično bude rešena u roku od mesec dana.

Kurir.rs/RTS