Održivo poslovanje kao imperativ

Razvoj društveno odgovornog poslovanja i evolucija u održivo doveo je do toga da se u okviru rada jedne kompanije u 21.veku podrazumeva da će dugoročno biti postavljeni ciljevi održivosti koji se odražavaju na budući biznis i uticaj koji se kroz sve njegove segmente stvara na društvo.

Ujedinjene nacije prate Agendu do 2030.godine koja predstavlja putokaz u kom pravcu se kreće svetska ekonomija i na koji način se to reflektuje na okruženje za razvoj biznisa u određenom periodu. Praćenje tih trendova dovodi kompanije do pripreme i realizacije strategija održivosti i prostora koji se otvara za stvaranje prednosti na tržištu. Poslednje dve godine pokazale su koliko je između odgovornog i održivog poslovanja stavljena jednakost. U tom procesu veoma je važno bilo biti fleksibilan, prepoznati trenutke kad su potrebne promene i prilagođavati se datim okolnostima, bez obzira na oblast poslovanja.

U prethodnom izazovnom periodu, kompanije su težile ka tome da potvrde održivost u okviru svog poslovanja. Forma Ideale stavlja u fokus odgovorno i održivo poslovanje koje je usmereno ka svim segmentima poslovanja – od brige o kupcu, zaposlenima, obezbeđivanju proizvoda kroz najbolji odnos cene i kvaliteta, do društveno odgovornih akcija kroz koje se dodatno jača veza sa zajednicom u kojoj se posluje.

“Kad govorimo o društvenoj odgovornosti, uvek moramo da gledamo širu sliku, a to je da poslujemo ujedno i odgovorno i održivo. Zato je važno da u to budu uključeni svi segmenti poslovanja. Tako se stvara pozitivan uticaj koji vaš brend ima na zajednicu. U svemu tome je važno da kao najveći proizvođač nameštaja imamo kvalitetne proizvode napravljene u našoj zemlji, da odgovorno nudimo kupcima najbolji odnos cene i kvaiteta, ali i da tražimo stalno nove kanale kroz koje ostvarujemo komunikaciju sa njima, kao što su internet prodavnica, podrška koju imaju na našoj zvaničnoj veb stranici. Trudimo se i da društvenim delovanjem u okviru zajednice prepoznamo teme i izazove sa kojima se susreću oni koji čine najosetljiviji deo svakog društva i da kroz različite aktivnosti pružimo podršku deci, osobama sa invaliditetom, sugrađanima koji se suočavaju sa posledicama klimatskih promena”, kaže Aleksandar Ružesković, direktor marketinga kompanije Forma Ideale.

Forma Ideale preduzima aktivnosti koje obuhvataju donacije, sponzorstva, kao i različitu vrstu podrške lokalnim zajednicama i zainteresovanim javnostima, kao i učešće u širim društvenim inicijativama. Do sada je realizovano više od 400 donatorskih akcija, što kompaniju čini priznatim članom zajednice.

O trudu i zalaganju svih u kompaniji govore i nagrade koje su dodelili potrošači i relevantne instutucije – samo u 2021. dodeljene su nagrade Miljenik potrošača i Moj izbor. Kompanija je nosilac i brojnih drugih priznanja – TOP 50 za izuzetan kvalitet online komunikacije sa potrošačima 2021, kao i za najbolji sajt u 2020, Suprebrands, Najbolje iz Srbije, nagrade PKS i RPK Šumadije i Pomoravlja, Virtus za doprinos uključivanju ugroženih grupa, kao i drugih nagrada na domaćem i inostranim tržištima.

