RUSKE I NEMAČKE FIRME TRAŽE LUKSUZ: Plaćaju i po dva miliona evra, uslovi su bazen, dvorište, više spavaćih soba, pakring

I nije to slučaj sa kojim je iskustva u poslednje vreme imala nekolicina agencija, već može se slobodno reći, trend o kome se sve više priča među učesnicima na tržištu nekretnina. Informacija koja govori u prilog tome, jeste i činjenica da mnoge naše agencije za nekretnine, svoje ponude i prezentacije upravo prave na ruskom jeziku.

U fokusu su im Dedinje i Senjak, i može se reći da je tražnja fokusirana isključivo na ove delove grada. U obzir dolaze samo vile i to one koje ne zahtevaju značajna renoviranja. Uslov je i velika kvadratura, ali i luksuzni sadržaji poput više spavaćih soba i toaleta, te bazena, nekoliko parking mesta i prostranog, uređenog dvorišta...

- Cena ovakvih kuća ide od milion evra, pa na gore, a neretko su spremni da plate i više od dva miliona. Čini se da im cena nije toliko važna koliko to da dobiju ono što traže, a to je suv luksuz. Mi to zovemo premijum ponuda. I nisu u pitanju samo ruske IT kompanije, već i engleske i nemačke - potvrdilo nam je nekoliko učesnika na tržištu nekretnina.

Naš sagovornik dodaje da je ovim kompanijama veoma važno da kuće koje kupe imaju prateći sadrzaj kao sto su bazen i dvorište jer na taj način svojim zaposlenima žele da obezbede kvalitetan sadrzaj ali i smeštaj.

Jelena Davidović, vođa prodajnog tima oglasnih portala Nekretnine.rs kaže nam da se poslednjih 20 dana priča o tome da na našem trzistu nekretnina postoji masovno interesovanje za kupovinu i iznajmljivanje stanova i kuća od strane ruskih i ukrajinskih državljana.

foto: Promo

- Potražnja postoji, a koliko je ona masovna imaćemo informaciju kada RGZ objavi zvanični izveštaj sa preciznim informacijama. Na osnovu informacija koje su naši klijenti odnosno agencije za promet nekretninama podelile sa nama, dolazimo do saznanja da veće interesovanje vlada za kupovinom i iznajmljivanjem poslovnih prostora i kuća koje mogu da zadovolje potrebe poslovanja. Pored ruskih i ukrajinskih kompanija, zainteresovane su engleske i nemacke kompanije, i to pre svega iz IT sektora. Cene ovakvih kuca su 1.000.000 evra, a postoji intersovanje i za kuce koje kostaju 2.500.000 evra - kaže Davidović i dodaje da su u fokusu Dedinje i Senjak.

Rusa u Beogradu, inače, svakim danom je sve više i više.

- Juče sam vozio dva momka, zatim bračni par sa jednim detetom i onda još jedan bračni par. Rusi su i mojim kolegama poslednjih dana sve češće mušterije. Najčešče su to mladi ljudi, do 45 godina, i najveći broj njih je nastavilo da radi svoje poslove odavde. Svi su oni ovde prvo iznajmili stan, ali se mnogi raspituju za kupovinu nekretnine. Utisak je da imaju novca. Jedan bračni par je u centru grada zakupio stan za 800 evra. Lep stan na dva nivoa - kaže nam jedan taksista.

Odlučuju se za komforne stanove, dvosobne, trosobne i veće. Uslov je i parking mesto, ali i dobra lokacija. Praktično, za kvadrat u proseku najmanje daju po 2.500 evra, pa ih nekretnina često izađe i više od 200.000 evra.

Kurir.rs/Blic