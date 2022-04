OVO SU NOVE CENE GORIVA: Stupaju na snagu danas tačno u 15 časova

Danas od 15 sati, litar evrodizela koštaće 197 dinara, a benzina BMB 95 premium 175 dinara. Podsećamo, cena litra evro dizela biće do danas do 15 časova 198 dinara, a benzina 176,05 dinara.

Vlada je pre tri nedelje donela novu uredbu kojom su uspostavljene nove cene goriva na benzinskim pumpama širom Srbije. Kako glasi, odluka će trajati mesec dana, do 11. aprila, i do tada će se novi cenovnik formirati svakog petka u 15 časova. U prevodu danas od 15 časova, gorivo plaćamo po novim cenama, i one će važiti do narednog petka do 15 časova. Tada na snagu stupa novi cenovnik, piše Blic.

Hoće li nakon 11. aprila, uredba koja ograničava cenu derivata biti produžena, ili će cenu goriva određivati tržište za sada nije poznato. Uredba se odnosi samo na naftne derivate evro dizel i benzin evro premijum BMB 95. Za poljoprivrednike na NIS- ovim pumpama do 11. aprila ostaje cena od 179 dinara za evrodizel. Njima je dozvoljeno i da 60 litara sipaju u kanister.

Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, više puta je ponovio da cena nafte u Srbiji zavisi od one u svetu, ali i da prelivanje poskupljenja odnosno niže cene nafte sa berze na Srbiju, nije automatsko.

Mićović kaže i da je važno da se što pre izađe iz sadašnje situacije određivanja cena i da se prepusti da tržište formira deo cene koji se tiče tržišta, a da država određuje deo cene koji se tiče dažbina.

Barel danas 107 dolara

Cena nafte na svetskim berzama pada i danas. Vrednost barela na londonskom tržištu danas je oko 107 dolara, što predstavlja pad od 4 odsto u odnosu na juče. Pr tačno sedam dana barel je koštao 119 dolara. Dodatna dobra vest jeste da je američki predsednik Džo Bajden jutros naložio puštanje milion barela nafte dnevno iz strateških rezervi u narednih šest meseci.

Bajden je rekao da će naftne kompanije koje ne crpe naftu iz neiskorišćenih izvora morati da proizvode naftu ili će morati da plate za svoju pasivnost. Kada je Bajden pre neki dan najavio ovakvu mogućnost cena nafte je automatski počela da pada.

(Kurir.rs/Blic)