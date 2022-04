OGRANIČENA CENA GORIVA DO 11. APRILA, ŠTA POSLE? Na stolu dve opcije, koja će doneti jeftiniji dizel i benzin

Iako za nedelju dana, tačnije u ponedeljak 11. aprila, ističe Uredba kojom su ograničene cene goriva, za sada je neizvesno koju će od dve opcije primeniti Vlada Srbije, odnosno da li će država i dalje držati pod “kontrolom” derivate nafte ili će pak prepustiti tržištu da ono to radi.

Drugim rečima, još se ne zna koja opcija bi nam donela jeftinije gorivo što je bio i osnovni cilj ovog dokumenta. Pored toga, Uredba je odredila i da se na derivate nafte privremeno smanjuje akciza za 20 odsto od sadašnjeg iznosa. Ovakva mera srpske vlade nije njen specijalitet jer su za sličnim posegle i druge države.

Doduše, poslednjih dana cene nafte su pale i kreću se oko 105 dolara za barel, ali pošto je tržište i dalje nestabilno, pre svega zbog rata u Ukrajini, neizvesno je šta će se dešavati u narednom periodu. Ono što je izvesno to je da se mišljenja građana s jedne, i naftaša i stručnjaka sa druge strane, razlikuju.

Prvi smatraju da ograničenje cena treba produžiti dok ovi drugi tvrde da to nije dobra ideja i da Uredbu treba ukinuti uz uslov da na snazi ostane umanjenje akciza za 20 posto. Sve te nedoumice su i povod za detaljnu analizu kojim putem će krenuti Vlada Srbije od ponedeljka 11. aprila.

Prema saznanjima Blica u Nemanjinoj 11 taj put još nije određen jer se prave računice koja bi opcija donela jeftinije gorivo odnosno zaštitila standard građana ali da pri tom ne ugrozi i poslovanje naftnih kompanija.

- U ovakvoj situaciji teško je napraviti balans između naftnih kompanija i građana jer se uslovi na svetskim berzama menjaju na dnevnom nivou. Cene derivata se u Srbiji određuju na sedam dana pa ako bi se donela nova Uredba traži se model koji bi bio fleksibilniji odnosno davao više opcija za određivanje cene goriva. Na sednici Vlade u četvrtak odrediće se šta će se dešavati od 12 aprila. Ono što sada pokazuje računica to je da bi bez uredbe o ograničenju i pored umanjenih akciza, cena dizela bila iznad 200 dinara. Iz vrha vlasti su date sugestije da se nađe rešenje koje bi bilo povoljnije za potrošače a u sadašnjoj situaciji to je i dalje “zamrzavanje” ali pošto je poslednjih dana zabeležen pad cene nafte, možda se novom Uredbom predvidi i to da ako je tržišna solucija bolja, ona bude primenljiva.

Ono što je za sada gotovo izvesno to je da se i narednih mesec dana neće “suspendovati” umanjenje akciza za 20 posto - objašnjava sagovornik Blica iz Vlade.

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, ali i vlasnik pumpe, navodi da je on izričito protiv nastavka scenarija po kome se „zamrzavaju” cene.

- Nadam se da neće biti produženja važenja te uredbe. Ja sam uvek da cene određuje tržište koje je i u ovakvim uslovima ograničenja reagovalo pa su neke kompanije litar goriva prodavale za tri dinara manje od one koja je bila definisana. Mislim da ograničenja za naftne kompanije nisu dobra jer bi mogla, ako se nastavi nestabilna situacija na svetskom tržištu, da ugroze njihovu rentabilnost. Onda se može desiti da dođe i do nestašica što ne bi bilo dobro. Ono što smatram da treba da ostane i dalje na snazi to je smanjenja akciza jer da ta mera nije preduzeta cena goriva bi prešla 200 dinara po litru. Uostalim tim merama su pribegle i druge države u ovakvoj nestabilnoj svetskoj situaciji- navodi Atanacković.

Slično mišljenje ima i generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.

- Važno je da se što pre izađe iz sadašnje situacije određivanja cena i da se prepusti da tržište formira deo cene koji se tiče tržišta, da država određuje deo cene koji se tiče dažbina i da tako dođemo do što realnijih cena jer su naftne kompanije na granici ili ispod granice izdržljivosti - naveo Mićović.

Ekonomista Saša Đogović, pak tvrdi da je najvažnija tržišna mera u ovakvim uslovima, upravo smanjenje akciza.

- To je jedini ispravan potez države u ovom trenutku. Zamrzavanje cena nije rešenje. Inspekcija treba da prati situaciju kako ne bi došlo do većeg povećanja cena u maloprodaji u odnosu na tržišne parametre – kaže Đogović.

