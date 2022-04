DA LI SE SPREMA SKOK CENA STANOVA U SRBIJI: Stručnjaci o stanju na tržištu i može li odoleti krizi u Ukrajini

Ni tržište nekretnina neće ostati imuno na epidemiju poskupljenja kao posledicu ukrajinske krize, sudeći po istraživanju specijalizovanog portala koji se bavi oglašavanjem nekretnina.

Analiza u kojoj su učestvovali kupci nekretnina, zakupci, vlasnici nekretnina, agencije i investitori pokazala je da bi situacija uskoro mogla da se promeni, pa da već paprene cene kvadrata budu još nazidanije. I kada je reč o kupoprodaji, a još drastičnije kod izdavanja nekretnina.

Ni trenutne cene kvadrata u Srbiji i izdavanja nisu pristupačne, niti u skladu sa životnim standardom. U Kragujevcu za najam treba izdvojiti od 130 do 300 evra, u Nišu od 140 do 360, u Novom Sadu nema garsonjere ispod 200 evra. Beograd ponudu počinje sa 270 evra za najmanje stanove, jednosobni su čak oko 350 evra, a trosobni u proseku oko 650 evra.

Kada je reč o prodajnoj ceni kvadrata, poslednji izveštaj RGZ pokazao je da je lane prosečna cena kvadrata u starogradnji iznosila 1.104 evra - 10 odsto skuplje nego prethodne. Prosečna cena stana u novogradnji bila je 1.450 evra po kvadratu. Najkuplja novogradnja bila je u Beogradu na vodi - 2.600 do 10.068 evra za kvadrat, a starogradnje do 4.500 evra u prestoničkim opštinama Stari grad, Savski vanac i Vračar.

- Oko 45 odsto vlasnika nekretnina očekuje da će rat u Ukrajini i kriza koju već uveliko izaziva uticati na cene, tražnju i ponudu. Smatraju da će se ljudi teže odlučivati za kupovinu, ali da će u isto vreme oni sa viškom novca sve više ulagati u nekretnine iz straha od inflacije. Petina njih očekuje da će opasti i uzimanje stambenih kredita - podatak je istraživanja jednog specijalizovanog portala.

U očekivanju tektonskih promena na ovom tržištu, 18 odsto vlasnika će požuriti sa prodajom i izdavanjem. Čak 39 odsto stanodavaca misli da će kirije rasti ili da već skaču i verovatno se pripremaju da podignu cene svoje ponude. Manje od petine misli da će cene da padaju, a slično kao kod prodaje nekretnine, gotovo 15 procenata njih nije moglo da predvidi dešavanja, dok je trećina uverena da će cene izdavanja ostati iste.

Prema rečima Jasmine Gavrilov Dražić sa ovog portala, svi koji su planirali da kupuju nekretninu, trebalo bi da požure i da ne rizikuju da cene još porastu.

- Na pitanje da li planiraju da spuste cenu tokom ili nakon ove situacije, 46 procenata vlasnika je izjavilo da neće menjati cenu, a njih 27 odsto da će pratiti dalju situaciju, pa će proceniti. Više od polovine kupaca nekretnina uvereno je da će aktuelna situacija u svetu uticati na cene nekretnina, a u velikoj meri planiraju da sačekaju bolji trenutak za kupovinu. Kada su u pitanju očekivanja cene starogradnje, njih 40 procenata misli da će cene rasti ili da već rastu - kaže Jasmina Danilov Dražić.

- Trećina se nada da će cene pasti, dok oko 13 odsto ispitanika misli da će cene u starogradnji ostati iste. Dok kod prodaje starogradnje 30 odsto kupaca misli da će doći do pada cena, 29 odsto njih je izjavilo da cene izdavanja već rastu, a 25 odsto to očekuje. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da tržište izdavanja brže daje odgovor na aktuelna dešavanja, kao to i da su promene u ovoj sferi tržišta češće.

