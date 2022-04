PAPRENE CENE, ALI NEMATE DRUGI IZBOR: Ova majstroska usluga u Srbiji košta bar 8.000 dinara za sat vremena rada

Da je kuća "rupa bez dna" neretko nas "podsete" i kvarovi koji se dešavaju, a za koje je potrebno angažovati stručno lice - osim ako niste majstor, ili ne živite sa nekim ko jeste.

U suprotnom, spremite se na sve veće cene usluga, ali i na dobro rasprostranjenu "mrežu" zanatlija: naime, sve je više onih koji ne rade samostalno, već za firmu.

Mesečno dobijaju fiksnu platu, a možda najgore prolaze oni koji rade na tzv. hitnim intervencijama. Zašto? Jedva da mogu da organizuju svoje privatno vreme, uglavnom rade od "jutra do mraka", dok dispečer s druge strane ugovara poslove.

Otkako je internet postao glavni izvor informacija, tako se uvećao broj onih koji ne traže preporuku ili ne zovu komšiju u pomoć, već kucaju "ključne reči" u pretraživač, a onda imaju šta da vide: brdo firmi koje nude sve majstorske usluge.

foto: Profimedia

Dakle, vaše je samo da pozovete. Ovo je iskustvo jedne čitateljke:

- Pozvala sam, naravno, prvi broj koji sam okrenula jer mi je bilo hitno. Curila je voda nakon svakog puštanja mašine, i u prvi mah sam pomislila da je do uređaja. Međutim, iz servisa su mi rekli da nije do mašine, i kako to ne spada pod garanciju, dolazak se inače naplaćuje 2.000 dinara. Na kraju sam zvala vodoinstalatera, a dispečer me je maltene ubeđivao kako treba što pre da organizujem vreme za dolazak majstora, kako ne bi procurilo komšijama i kako bi se sprečile dalje komplikacije - priča V. I. iz Beograda, piše Telegraf.

Kaže da je tek kasnije shvatila da je reč o tzv. "hitnim" uslugama, premda njen problem nije bio toliko alarmantan. "Bilo bi vode u kupatilu, na pločicama, ali nije došlo do poplave".

- Kako god, odlučila sam da majstor dođe i vidi u čemu je stvar. Više puta sam preko telefona pitala za cenu, a rečeno mi je da na osnovu "onoga kako sam opisala problem, cena je 2.000 dinara". Budući da obično bude natezanja u takvim situacijama, i da se može ispostaviti kako im nisam lepo objasnila, računala sam da usluga košta 2.000, 3.000 više.

foto: Shutterstock

Međutim, krajnji iznos za otpušavanje cevi sajlom bio je 8.000 dinara. "Na moje negodovanje, majstor mi je rekao da je to jedino rešenje, da je mašina skupa i da usluga zato toliko košta. Pozvala sam čoveka koji mi je renovirao stan (ali se ne bavi konkretno ovim), da ga pitam da li je cena realna, a on mi je kazao da je to bezobrazno visoka cena, ali da nemam izbor, jer svi naplaćuju isto."

- Morala sam da otklonim problem, te sam pristala, uz bojazan da ću ispasti naivna. Ipak, to je nešto što čovek, laik, ne može sam da uradi. Ako vam majstor reši problem, možda bih mogla reći da usluga vredi tih 8.000 dinara, ali je svakako dosta - kaže V. I. i dodaje:

- Majstor koji je došao je bio ljubazan, i govorio mi kako me sve razume jer i on sam radi za prosečnu platu, a sve ostalo ide firmi. Zvonio mu je telefon, čekale su ga druge mušterije (pomalo nervozno, jer je kasnio), te sam shvatila da je to danas u Srbiji ozbiljno unosan biznis, mašinerija - kaže ona.

Uz račun je, kaže naša čitateljka, dobila garantni listić na pola godine.

- Znam da ne ide sve majstoru, možda čak ni delić, ali eto, za sat vremena rada - 8.000 dinara. Ni sama ne znam da li je mnogo, ako vam reši problem, s druge strane, čini mi se da jeste previše na osnovu aktuelnog sistema vrednosti u zemlji. Opet, svesna sam da i tu vlada zakon tražnje - dodaje naša čitateljka.

