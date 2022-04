KAKO JE NAJJEFTINIJE PLAĆATI MESEČNE RAČUNE: Možete dobiti i popust i umanjiti račune za struju, vodu i grejanje za naredni mesec

Svaki savet o tome kako plaćajući možemo da uštedimo dobro dođe. Samo za provizije na plaćanje komunalnih računa na šalterima prosečna porodica godišnje potroši oko 3.000 dinara.

Kada plaćamo onlajn provizija je u većini banaka po računu od 10 do 30 dinara. Ako se mesečno u proseku plati pet osnovnih računa onlajn, uz naknadu od 20 dinara, to za godinu dana iznosi oko 1.200 dinara, što je više nego upola jeftinije od čekanja u redovima.

Ako Infostan plaćate u pošti, nemate nikakvu proviziju. Možete uštedeti i ako ga platite do 15. u mesecu, jer onda dobijate popust od pet odsto na sledeći račun, bez obzira na to gde ste ga platili.

Za struju, telefon, kablovsku u pošti platićete od 50 dinara po računu, što je skuplje nego u bankama. Proviziju ne plaćate ako struju, vodu i grejanje platite na blagajnama komunalnih preduzeća. I možda je to jedan od razloga što mnogi penzioneri račune još plaćaju na šalteru.

"Stariji građani nisu baš neuki da ne mogu da nauče digitalno plaćanje i onlajn plaćanje. Više mislim da je to jedna ukorenjena navika izlaska iz kuće i komunikacija u kraju sa komšilukom, ali i sa druge strane postoji nešto što se ne vidi, a to je da je teret dokazivanja da ste nešto platili i dalje na vama i zato u narodu postoji da ja imam uplatnicu, ko zna šta će to da bude", naveo je Dušan Uzelac iz "Kamatice".

Uz to, ako račune za struju, vodu i grejanje platite na vreme, sledeći mesec će biti jeftiniji od pet do sedam odsto.

I da na kraju rezimiramo, najjeftinije će proći oni koji plate račune do 15. u mesecu na blagajnama komunalnih preduzeća. Ako nemate za to vremena, onda je najjeftinija varijanta da ih platite onlajn u roku koji vam omogućava popust.

