SRPSKI IT STRUČNJAK OTKRIVA ZAŠTO OVE 2 STVARI ISKLJUČIVO PLAĆA KEŠOM! Objasnio i zašto nije pametno baš sve plaćati karticom

BEOGRAD - Da li je bezbedno baš sve plaćati karticom i kakve ona tragove ostavlja i kome, je li tačno ili je laž da neko može da vam skenira telefon i s njega skine i poslednji dinar a što je najgore i lične podatke koje posle može da koristi za razne druge marifetluke...

Na ova pitanja odgovor je dao Vojislav Rodić gostujući na TV Prva. On je stručnjak za bezbednost na internetu i dao je par veoma korisnih saveta.

foto: TV Prva printscreen

Svestan da je ljudima lakše da provuku karticu nego da plaćaju kešom, podseća da je zabeležen rast bezgotovinskog plaćanja od čak 25 odsto samo u prošloj godini a da je odskočna daska bila korona kad su se ljudi ustezali da pipaju i uzimaju obične pare zbog straha od zaraze. Tad su prevashodno koristili kartice i to sa "pej pasom" jer vam u tom slučaju niko ne dira karticu i ne uzima je u ruke.

Psihološki efekat: Gotove pare u rukama teže se troše Rodić kaže i da keš ima drugačiji psihološki efekat... - Vi otvorite novčanik, pa pogledate koliko novca vam je ostalo... Ali kada pružite karticu, dobijate i izveštaj koliko ste potrošili, ali nemate tu blagu paniku. Ne preračunavate se za sledeći trošak. Studije su to dokazale, ono podstiče potrošnju, to znaju i oni koji se bave bezgotovinskim plaćanjem Nikad se ne bih odrekao anonimnosti gotovine Ali se nikad ne bih odrekao gotovine, iako je udeo po broju transakcija ili vrednosti vrlo mali, rekao je Rodić.

- Moramo da znamo da na internetu ništa nije sto odsto sigurno! Finansijske institucije i maloprodaja primenjuju najnovije tehnologije da bi sve bilo bezbedno, ali opet, malo-malo pa se i kod najvećih desi proboj i curenje podataka", kazao je gostujući u jutarnjem TV programu.

Šta sve rade prevaranti

- Tu je i mogućnost da neko vama skine sve sa računa, ali i da vam dođe do drugih informacija, vaših profila, kompletira vaš ceo digitalni identitet. I onda za dve-tri godine vama na vrata dođe neka agencija za naplatu dugova da vam kaže da imate dug, koji niste vi napravili. To se dešavalo i pre kartica, ali u digitalnom dobu je to još opasnije.

Pojaviće vam se dugovanje i onda imate problem da uopšte dokažete da se radi o krađi identiteta", upozorio je on. Postoje i napredne prevare ne samo sa mobilnim telefonom, već i lažnim čitačima koje prevaranti postavljaju na mesta pravih. Jedno od takvih mesta je i bankomat.

foto: Stefan Jokić

Zaklonite rukom kad ukucavate PIN "Svako će vam reći da zaklonite rukom dok kucate svoj PIN, ali ništa vam ne vredi ako je prevarant zamenio čitač na samom automatu za isplatu gotovine. Vi gurnete karticu, ali pošto čitač izgleda regularno, neko dobija vaše podatke i novac", upozorio je on.

"Veću efikasnost, ja odavno plaćam sve račune aplikacijom. Mnogo mi je značilo što mogu i QR kodom, uperite kameru telefona na račun i sva polja su popunjena. Poziv na broj kada sam ručno upisivao, desi se da pogrešim, skinu mi pare ali one ne odu tamo gde treba."

foto: Shutterstock

Šta isključivo plaća kešom! Pre svega, ja kad dođem u zanatsku ili uslužnu radnju, ili kupujem novine, plaćam gotovinom. Za par stotina dinara nekada u velikom centru obavim transakciju telefonom. Ali transakcija u malim radnjama košta njih, a ne mene. Ako vi u pošti dobijete 20 dinara provizije za održavanje infrastrukture pošte, sve su to troškovi transakcije. A kod zanatlije, on plaća trošak obrade od nekoliko procenata, mnogima je to skupo i zato neki od njih ne primaju kartice, preveliki im je trošak za poslovanje. Ja plaćam isto, biće plaćen PDV, ali će njemu ostati više, ja tu zato namerno plaćam gotovinski", rekao je on.

- I privatnost! Gotovina je anonimna, a svaka vaša bezgotovinska transakcija ostaje zabeležena, čak i kod kriptovaluta gde svi misle da je sve potpuno anonimno, zapravo nije - pojašnjava Rodić.

- Ja intenzivno koristim sve tehnologije bezgotovinskih transakcija, ali se ne odričem sigurnosti i anonimnosti gotovine, rekao je i dodao da je gotovina važna kad nestane struje, padnu sistemi...

Kurir.rs/TV Prva