ROK USKORO ISTIČE – DA LI STE PREŠLI NA eFISKALIZACIJU?

Od 01. novembra 2021. godine počeo je postepeni prelazak sa starog na novi model fiskalizacije, odnosno prelazak na eFiskalizaciju. Svi oni koji su od tog datuma prešli na novi model uveliko su svesni pogodnosti koje je eFiskalizacija donela, a oni koji još uvek to nisu uradili, moraće to da učine do kraja aprila.

Iskorak u nešto novo praćen je velikim brojem nedoumica i pitanja i na takvom putu najbolje je imati dobrog i pouzdanog partnera. Upravo iz tog razloga mts je, pored toga što je korisnicima ponudio odlične pakete za prelazak na eFiskalizaciju, želeo i da svojim postojećim i budućim korisnicima pruži sve potrebne informacije kako bi sam prelazak na eFiskalizaciju bio što jednostavniji.

Drugim rečima, upoznajmo sve prednosti eFiskalizacije kako bismo je uspešno sproveli.

1. Šta novo donosi eFiskalizacija?

Najveća promena u odnosu na dosadašnje funkcionisanje fiskalnih kasa je stalna povezanost svih fiskalnih uređaja sa Poreskom upravom uz mogućnost izdavanja fiskalnih računa na potpuno proveren i bezbedan način. I dok dosadašnje fiskalne kase upisuju podatke o svakom izdatom računu u svoju zaštićenu memoriju i jednom dnevno, najčešće na kraju radnog vremena, sumarne podatke prosleđuju na server Poreske uprave koristeći poseban GSM modul, novi model fiskalizacije nalaže da se u momentu prometa (na malo) svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi dostave podaci o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Takođe, klasičan fiskalni račun na termalnom papiru koji brzo bledi biće modernizovan tako što će korisnik ili kupac dobiti fiskalni račun sa QR kodom koji može da iščita (skenira) i da ga na taj način ima i u digitalnoj formi. Ovo je omogućeno korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja putem kojeg će se fiskalni računi izdavati sa QR kodom.

2. Zašto se eFiskalizacija sprovodi?

Zakon o fiskalnim kasama iz 2005. godine zasniva se na tehnologijama i sistemu koji je danas u velikoj meri zastareo. Tehnologija je napredovala i donela mnogo novih mogućnosti.

Rad na novim uređajima smanjiće troškove poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent za konkurentniju i efikasniju privredu.

3. Kako najlakše da se eFiskalizujem?

U želji da doprinese rastu i razvoju digitalnog poslovanja u Srbiji mts je ponudio kompletno rešenje za unapređenje tehnološkog i poslovnog procesa uz rad na modernijim, android fiskalnim uređajima. Kupovinom uređaja biće obezbeđena instalacija na lokaciji, obuka za korišćenje, održavanje opreme, servis na celoj teritoriji Srbije, zamena i tehnička podrška 24/7. mts u svojoj ponudi ima uređaje naprednih funkcionalnosti, koji sadrže štampač i SIM karticu sa 10 GB interneta za prenos podataka i, kod određenih uređaja, pružaju mogućnost aktivacije modula za prihvatanje platnih kartica. Kupovinu je moguće izvršiti i na rate, a svi uređaji nalaze se pod garancijom u trajanju od 24 meseca.

