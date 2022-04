DA LI I VAMA DRŽAVA SUTRA UPLAĆUJE NOVIH 10.000 DINARA! Po 100€ uskoro leže i na račune milion mladih a evo ko će ipak dobiti prvi

BEOGRAD - Sutra kreće isplata 10.000 dinara za socijalne radnike. Posle finansijske podrške za sve koji su zaposleni u zdravstvu, država se odlučila za pomoć još jednom delu javnog sektora.

Ovoga puta finansijsku pomoć u iznosu od 10.000 dinara dobiće zaposleni u socijalnim ustanovama, a vrlo brzo stiže i isplata od po 100 evra za mlade.

Kako su rekli iz kabineta ministra finansija, isplata će biti sutra, a novac dobijaju zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, odnosno negovateljice, vaspitači u domovima za stara lica, zaposleni na održavanju higijene...

100 evra za mlade

Pravo na novih 100 evra državne pomoći imaju mladi od 16 do 29 godina. Na listi onih koji ispunjavaju uslove biće praktično svi koji do kraja maja napune 16 godina ili oni koji do tada steknu državljanstvo Srbije

Novac će biti isplaćen u junu ove godine i to u prva tri dana meseca.