ZA SVAKOG PO NEŠTO! OVIH 10 POSLOVA DONOSE DOBRU ZARADU U SRBIJI: Možete raditi od kuće, na selu, a tu su i zaboravljeni zanati

Kada pričamo o dobrim zaradama, a pričamo često, i uglavnom se potežu dobro poznata, neki bi rekli i ozbiljna, zaposlenja. Tako se iz razgovora može čuti da su jedino dobro plaćeni poslovi programeri, visoko pozicionirani menadžeri, inžinjeri ili da se "prava zarada" krije samo u pokretanju privatnog biznisa.

foto: Shutterstock

Ipak, situacija nije baš takva. Naravno, poslovi za koje je potrebno posebno znanje, obrazovanje, iskustvo i sl. uvek će biti dobro plaćeni, ali tržišni trendovi su čudo i stalno se pojavljuju nova zanimanja koja obećavaju impozantnu platu. Vrlo često i neka stara zanimanja i pomalo skrajnuti i zaboravljeni zanati, uglavnom zbog nedostatka na tržištu rada, krenu da se plaćaju po "evropskim standardima".

Ova zanimanja, koja što zbog predrasuda, što zbog neznanja smatramo ili neozbiljnim ili slabo plaćenim, ispostavi se da ipak mogu da vam inkasiraju 1.000 evra koje svi priželjkuju, a u mnogim slučajevima i mnogo više. U nastavku pogledajte listu 10 zanimanja za koja se ispostavlja da su i više nego isplativa.

Influenseri

Počnimo prvo od savremenih zanimanja koja su se pojavila sa sveopštom digitalizacijom.

Na prvom mestu navodimo influensere, kreatore sadržaja na društveni mrežama i za koje više nije ni tajna ni nepoznanica koliko zapravo zarađuju.

foto: Shutterstock

Priče o ogromnim mesečni primanjima i oni sami vrlo često vole da demistifikuju prikazivanjem svojih zarada bilo kroz odevne predmete, kola, bilo bukvalno pokazujući ih na "malim ekranima". U proseku, ako zarađuju od glupiranja na internetu, zarađuju par hiljada evra, ali kao što već rekosmo zarade im prelaze i mnogo više nivoe.

Igrači video-igrica

Dugo godine, a stiče se utisak da je i dalje, igranje igrica je smatrano gubljenje vremena, ali savremene generacije nas uče drugačije. Igranje igrica je u poslednjih 15-ak godina postalo izuzetno dobro plaćeno. I ne misli se ovde samo na profesionalne igrače koji osvajaju turnire sa milionskim nagradama. Da, oni žive kao "bubrezi u loju", tretirani su kao profesionalni sportisti, ako imaju sreću da žive u razvijenijem delu sveta mnogi su uveliko zgrabili neke oblike nacionalnih penzija u svojim državama, sponzori ih obleću sa svih strana itd.

foto: Shutterstock

Zarađivati igranjem igrica ima još varijanti. Neki se odlučuju da ga spoje sa "influensingom" te strimuju svoje igranje na društvenim mrežama i tako zarađuju. Drugi pak "servisiraju" naloge drugih, i to igranje naplaćuju. Zarada od ovog "posla" kreće se od 500 evra mesečno za usluge održavanja naloga u nekim takičarskim igricama, do par hiljada evra i više za one koji svoje umeće dokažu ili pokažu na internetu.

Lajf koučevi (Lifecoach)

U poslednjih 10-ak godina, industrija lajfkoučinga je procvetala u svetu. Da li je baš normalno savetovati se sa drugima, bili oni kompetentni ili ne, nije pitanje koje nas sada zanima.

foto: Profimedia

Lajfkoučevi u suštini savetuju, ili grupno ili individualno, svoje klijente o životnim neodumicama koje ih "muče". Da li je to problem motivacije ili volje, ili pak neka, reklo bi se, "glupost", ovi treneri su tu da pomognu, i vrlo često taj svoj "koučnig" debelo naplate.

Individualni sastanci se naplaćuju oko 50 evra, dok grupni nešto manje. Ono gde se krije otbiljna zarada u ovoj industriji su veliki seminari, konferencije i nastupi, za koje oni izađu dobri i po nekoliko hiljada.

Vodoinstalateri

Savremeno doba je pored gore navedenih zanimanja donelo i manjak nekih esencijalnih zanimanja. Često čujemo da su upravo zanati i majstorski poslovi ostali u drugom planu u poslednjih nekoliko godina te ih ozbiljno fali.

Oni dovoljno mudri da neguju ove veštine, danas zadovoljno trljaju ruke.

Naplaćuju i svoj dolazak na intervenciju (oni bezobrazniji i do 5.000 dinara), a za svoj rad vrlo lako mesečno zarade i preko 200.000 dinara. U slučaju da su specijalizovani za posebnu nišu svog zanata, zarada im eksponencijalno raste.

Moleri

Manjak građevinskih radnika u Srbiji je ogroman, te se i drugi zanati pored vodoinstalatera počinju ozbiljno mnogo da se plaćaju.

Moleri, za koje mnjenje smatra prljavim i teškim poslom, već par godina uživaju u mesečnim primanjima sa 3 nule.

Obični radnici, pomoćnici majstora, danas bivaju plaćeni preko 60.000 mesečno, a sami majstori uglavnom duplo više.

foto: Shutterstock

Vozači

U Srbiji trenutno manjka i vozača kamiona, autobusa, a zvanične brojke kažu da ih je 8.000 manje nego što nam treba. Kao i u prethodnim slučajevima, baš zbog manjka poslodavci se utrkuju da im daju veću platu.

Sada u Srbiji oni u proseku zarade oko 1.000 evra, ali plate im idu i duplo više.

U slučaju da se upute u inostarstvo, koje muči i gori proble od nas sa manjkom vozača, zarade idu i po par hiljada evra, plus benefiti.

foto: Shutterstock

Pica majstori

Poput svojih "arhaičnih" kolega pekara, pravi pica majstori zarađuju ozbiljno visoke plate. Ovde se, iako je lako ići u tom pravcu, ne misli na restorane brze hrane kojih ima na svakom ćošku, već na restorane.

Da bi pravili mesečno 1.000 i više evra, pica majstori pored obuka, treninga pa čak i seminara, moraju da prave "savršeno" testo, da poznaju nesvakidašnje recepte, ili u slučaju onih najboljih osmišljavaju sami svoje pice, a takvih je malo.

foto: Shutterstock

Ne samo oni, već i svi drugi koji se bave hranom, mogu da uz veću specijalizaciju svojih veština, očekuju i ogromne zarade.

Pastiri

Svake godine se iznenadimo kada pročitamo da na nekoj planini gazdinstva nude i po par 1.000 evra plate mladim ljudima da čuvaju ovce.

Koliko god to primamljivo zvučalo, priroda, čist vazduh, posao bez stresa, smeštaj i hrana... to baš i nije slučaj. Plate za čobane su tolike, ne samo što mladi beže iz ruralnih sredina te nema ko ovcama više da se pomno bavi, već vrlo često se traže pastiri za ogromna stada od 100 grla na gore, a kontrolisati taj broj živih bića nije uopšte jednostava.

foto: Shutterstock

Često se oni hrabriji upuste u ovu avanturu da bi se posle kratkog vremenskog perioda vratili kući. Ili im je jurnjava po brdima bila naporna pa su odustali, ili je u stadu zbog njih bilo žrtava pa su oterani.

Drvoseče

U Srbiji se i dalje veliki broj ljudi greje na drva, te je potreba za tom sirovinom i dalje velika. Mišljenje da je ovo zanimanje loše plaćeno dolazi najviše zbog objektivno loših uslova rada, ali ljudi se tu varaju.

foto: Shutterstock

Drvoseče u letnjoj sezoni mogu komotno da zarade i preko 1.000 evra. U jesen i zimu zarada im opada za pola ali, kada pogledao oglase, uvek im je obezbeđena hrana i smeštaj te pad prihoda može da se izmanevriše.

foto: Shutterstock

Sezonski berači voća

Branje voća je kao i u slučaju drvoseča, sezonski posao, ali ova "branša" je, za sezonce koji su spremni na vrućine i iscrpan fizički posao, i više nego isplativa. Mediji vrlo često obraćaju pažnju u letnjim mesecima na sezonce jer iz godine u godinu, kako ih je sve manje, vlasnici voćnjaka su spremni da plate dnevnice koje prelaze i 5.000 dinara. Koliko može da se zaradi za mesec ili sezonu, izračunajte sami.

(Kurir.rs/Blic)