TAMO RATUJU, OVDE STANUJU?! Navala Rusa i Ukrajinaca na centar BG, ne pitaju pošto i traže samo lux! Stan od 400 plaćaju 750€

BEOGRAD - Pored neuravnotežene ponude i potražnje na domaćem tržištu nekretnina, pojavio se i novi trend koji dodatno diže, uveliko visoke, cene najma stambenog prostora u Beogradu.

Naime, sa izbijanjem sukoba između Rusije i Ukrajine, veliki broj stanovnika i jedne i druge zemlje počeo je da se seli širom Evrope, i naša prestonica je jedna od lokacija na kojoj su počeli da se nastanjuju, makar privremeno.

Naime, kako se radi o platežno sposobnim pojedincima i porodicama, trenutne cene na domaćem tržištu im ne predstavljaju prepreku te su spremni da plate i mnogo više od oglašenih cena samo kako bi osigurali da će stanodavci njih odabrati. Tako ima slučaja da se stan koji se do pre par dana izdavao za 400 evra, sada izdaje i za duplo, a kako ističu iskusni učesnici sa tržišta, ako se trend nastavi on može trajno uticati na cene kvadrata.

Da je situacija stvarno takva potvrđuje za Blic iz portala Nekretnine, Jelena Davidović, koja kaže da "je jedna od aktuelnih na tema na tržištu spremnost Rusa i Ukrajinaca da plate veću cenu zakupa".

Ona ističe da "zbog aktuelne krize u Ukrajini veliki broj Rusa napušta svoju zemlju i Srbija je jedna od zemalja za koju se odlučuju. To je i uticalo na rast potražnje a samim tim i na povecanje cene kvadrata".

- Tako da u poslednje vreme stvarno imamo situacije gde stanodavci iseljavaju postojeće stanare sa ciljem da privuku Ruse i postignu veće cene zakupa. Jedan primer govori da stan koji su vlasnici izdavali po ceni od 400 evra, Rusi sada plaćaju i do 750, navodi Davidović. Ona navodi da se u pojedinim slučajevima na oglase za stanove na centralnim lokacijama u Beogradu, ponekad javi više Rusa od domaćih zakupaca.

Prema aktuelnoj ponudi oglasa na portalu Nekretnine.rs, asda nekretnine za koje se najviše interesuju stanovnici Rusije i Ukrajine se kreću od 300 do nekoliko hiljada evra.

Oni uglavnom gledaju luksuzne stanove, te ih traže po luksuznim lokacijama. Na Dedinju na primer najam stanova ide i do 3.000 evra mesečno. Na Senjaku stan površine 103 kvadrata je oglašen za iznajmljivanje po ceni od 1.600 evra.

U slučaju Beograda na vodi manji stanovi od oko 60 kvadrata koštaju mesečno oko 1.350 evra, dok oni veći od 105 kvadrata se kreću oko 2.200 evra mesečno.

Na Vračaru cene najma luksuznih stanova se kreću od 1.300 evra za salonac površine 130 kvadrata, dok oni bolje opremljeni dostižu cenu i od 3.500 evra, kao jedan što smo pronašli u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Takođe, kuća na Vračaru za koju su se interesovali Rusi površine 650 kvadrata sa 7 parking mesta košta 10.000 evra mesečno.

Na Novom Beogradu oni su se raspitivali za stanove u Savadi gde renta za stan od 52 kvadrata u proseku košta 700 evra. U A bloku, stan od 73 kvadrata košta oko 1.200 evra mesečno.

- Na području šireg centra grada cene zakupa se krecu od 300e do 1000e, cena zakupa na ovim lokacija mogu biti više a to zavisi od stepena opremljenosti nekretnine. Takođe u ponudi se mogu naci skromnije opremljeni stanovi po ceni zakupa od 200 do 250 evra, kaže Davidović.

