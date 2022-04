U OVE 3 OPŠTINE U SRBIJI NEMA PARKINGA BEZ 5.000€?! Nisu skočile samo cene stanova, evo koliko je i gde plaćena najskuplja garaža

BEOGRAD - Nisu samo cene stanova skočile - u tri opštine nema parking mesta bez 5.000 evra!

Donedavno su kupci garaža uglavnom bili građani koji ne žele da gube vreme na potragu za parking mestom, ali od kako se u poslednje vreme izdavanje garažnih prostora pokazalo kao unosan biznis, mnogi su višak novca odlučili da investiraju i u ovaj tip nekretnina. Agenti kažu da potražnja nikada nije bila veća, naročito u Beogradu, ali da interesovanje raste i u ostalim većim gradovima.

Najveći rast potražnje na tržištu nekretnina, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), prošle godine su zabeležili stanovi i garaže.

Prošle godine je u Srbiji prodato 50.275 stanova što je za 28 odsto više u odnosu na 2020. godinu, dok je garažni prostor prometovan u 14.567 ugovora u 2021. što je za čak 54 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, kada je prodato nešto manje od 9.500, piše Euronews Srbija.

"Garažni prostori se prometuju kao garažno mesto u zgradi, garažna prostorija u zgradi ili posebnim garažama i parking mesto van objekta. Prošle godine je ukupno na teritoriji Srbije prometovano 10.217 garažnih mesta, 1.650 garažnih prostorija i 2.700 parking mesta van objekta. Najveći udeo od 53 odsto je na teritoriji Beograda. Cene garažnih mesta kretale su se od minimalnih 200 evra u Smederevu do 40.000 evra na Savskom vencu na lokaciji Beograd na vodi ", navode u RGZ.

U tri beogradske opštine - Savski venac, Stari grad i Novi Beograd - nema ni garaže, ni garažnog mesta bez 5.000 evra, koliko je minimalna cena plaćena prošle godine.

Gledano na nivou opština, najveći broj kupoprodaja 2021. je zabeležen na području opština Novi Sad, Savski venac, Novi Beograd, Zvezdara, Zemun, Vračar i Palilula. U Novom Sadu je prodato 1.925 garažnih prostora, a cena im je bila od 2.000 do 11. 000 evra koliko je platilo 74 odsto kupaca. Najskuplja garaža u Novom Sadu prodata je za 30.000 evra.

Za garažni prostor na Savskom vencu čak 88 odsto kupaca je platio između 19. 000 i 25.000 evra, a ukupno ih je prodato 1.433. Na Novom Beogradu je tražnja bila malo manja, ali je i cena bila niža. Prodato je 1.140 ovih nekretnina, a najviše kupaca, njih oko 75 odsto izdvojilo je od 8.000 do 18.000 evra. Na Zvezdari i Voždovcu, gde je prodato po hiljadu garaža, cene su malo povoljnije, a najviše ih je bilo u rangu od 3.000 do 16.000 evra. Na Starom gradu je oko 70 odsto garaža bilo u cenovnom rangu od 15. 000 do 24. 000 evra, dok je u Zemunu 84 odsto garaža prodato u rasponu od 6.000 do 16.000 evra.

Procenitelj Milić Đoković iz Klastera nekretnina, kaže da kupci nekretnina sada često prvo gledaju kako da obezbede parking, pa tek onda biraju stan.

"Došlo je vreme da se prvo gleda garaža, jer je parkiranje postalo veliki problem, naročito u centralnim gradskim opštinama. Jedna grupa kupaca su oni koji kupuju za sebe, a druga oni koji investiraju u garažni prostor. Oni ulože po 15.000 evra i da ih posle iznajmljuju za 100 evra, njima se to ulaganje za deset godina isplati. Za ljude koji imaju neku ušteđevinu, a nemaju dovoljno za investiranje u stan, garaža je siguran biznis i ljudi se time sve više bave. Zanimljivo je tržište i garaža je roba koja se traži i brzo se proda", kaže Đoković.

On napominje da zabunu na tržištu stvaraju garaže koje ljudi koriste kao poslovni prostor, odnosno one koje su u međuvremenu preuređene u lokale, a kada se takve nekretnine prodaju i dalje se "knjiže" kao prodaja garažnog prostora.

"Takve "garaže" se prodaju za najviše novca i postižu te visoke cene iznad 30.000 evra. Vode se kao garaže iako već godinama nisu. Na Banovom brdu je tako ranije prodata jedna za 40.000 evra, pa su se svi pitali ko bi toliko platio za garažu na Čukarici, a ustvari je to bio poslovni prostor.

Ta cena za garažno mesto jedino može da se postigne u Beogradu na vodi i to su one garaže od po 26 kvadrata, koje su za dva automobila", objašnjava Đoković.

Jasmina Gavrilov Dražoć, sa portala 4zida kaže da određen broj ljudi koji nemaju dovoljno novca da kupe stan za investiciju odnosno za izdavanje, a ne žele da uzimaju stambeni kredit ili ne zadovoljavaju sve uslove, se odlučuju da ulažu u garaže.

"Iako je cena garaža značajno porasla, pogotovo u Beogradu u poslednjih nekoliko godina, one su i dalje vrlo isplative kao investicija. Prosečna cena garaža u Beogradu je oko 12.000 evra, a njihov mesečni najam oko 100 evra. Za razliku od stanova koji se iznajmljuju, garaže ne zahtevaju ulaganje, ne podrazumevaju mesečne troškove, račune, brigu o nameštaju i beloj tehnici, pa i iz tog razloga za mnoge ljude predstavljaju idealnu investiciju", napominje Gavrilov Dražić.

Za mesečno parkiranje automobila u Beogradu u pojedinim delovima grada potrebno je izdvojiti više novca nego za kiriju u nekim drugim. Najam garaža je od 50 do 200 evra u zavisnosti od lokacije, a ima i skupljih

