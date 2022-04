MINISTAR MALI NAJAVIO: Danas, sutra i prekosutra isplata pomoći od 10.000 dinara zaposlenima u ovom sektoru

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će danas i narednih dana biti ispunjeno obećanje predsednika Vučića.

- Danas sutra i prekosutra isplaćujemo jednokratnu pomoć od 10.000 dinara svim zaposlenima u obrazovanju. U prosveti i naučnima radnicima. Danas će leći novac zaposlenima u školama od posebnog interesa. Sutra svim zaposlenima u visokom obrazovanju i naučne saradnike. Prekosutra svima drugima - rekao je Mali.

On kaže da Srbija ispunjava obećanja, ali i čuva svoje javne finansije u situaciji kada je kriza sve teža.

- Građani ne treba da brinu, mi sve isplaćujemo sa novca koji imamo na računu. Mi pokazujemo i odgovornost naše politike, pošto koristimo svaku mogućnost da pomognemo našim građanima - dodao je ministar.

Mali je istakao da situacija nije jednostavna, da prati situaciju u svetu i da se vodi računa o svakom dinaru.

Danas ćemo se sastati sa predsednikom i razgovarati o kapitalnim investicijama. Svaki projekat koji je započet se radi i privodi kraju. Razmišljamo i o narednom periodu. Ali ono što je bitno za građane je da vodimo računa o svemu, i ova pomoć danas je dokaz toga. Na sutrašnjoj sednici vlade ćemo dati preporuku lokalnim samouporavama da se zaposlenima u predškolskim ustanovama isplati pomoć - rekao je ministar.

On je podsetio da 16. maja počinje prijava 100 evra za mlade, i da će trajati do 30. maja.

- Prijava će ići na isti način kao i prošli put. Oni koji se nisu prijavljivali sada to mogu da urade, a oni koji su to uradili u januaru ne moraju da se prijavljuju. Nismo stali sa pomaganjem našim građanima. Država kontinuirano podržava naše građane - dodao je Mali.

Ministar finansija je rekao da je ostalo još četiri dana do uvođenja novog modela fiskalizacije u našoj zemlji.

- Moramo svi da razumemo zbog čega je novi sistem fiskalizacije važan. Da bi se borili protiv sive ekonomije. Svaki put kada nam ne daju račun, ili kada ne uzmemo račun, neko taj novac stavi u svoj džep, umesto da dođe u budžet kako bi nastavili da gradimo našu Srbiju. Ovaj novi sistem će nam pomoći da se borimo protiv sive ekonomije - dodao je on.

Siniša Mali je rekao da je više od 140.000 privrednih subjekata predmet ove nove fiskalizacije.

- Molio bih da svaki građanin uzme račun i skenira ga putem QR koda, da vidi da li je validan. Da se svi zajedno borimo protiv sive ekonomije. Više ni u jednom ugostiteljskom objektu nema potrebe niko da vas pita da li plaćate karticom ili kešom. NJihovo je da vam da račun. Vi recite da nema pravo da vas pita to, i na osnovu računa donesite odluku da li plaćate kešom ili karticom - istakao je ministar.

On kaže da se nastavljaju reforme, poput E-fiskalizacije, da se nastavlja borba protiv sive ekonomije.

- Mi nastavljamo da se bavimo sobom i da unapređujemo sebe - kazao je ministar.

Siniša Mali je potom rekao da je presrećan što je prva pomoć od 20.000 evra za kupovinu stana isplaćena ženi iz Sombora koja ima tromesečnog dečaka.

- Mnogo lepa vest, ne mogu da sakrijem svoje zadovoljstvo. Hoćemo da podržimo natalitet. Ta mera uključuje izdvajanje od 20.000 evra za kupovinu prvog stana ili kuće mladim majkama. Prvo rešenje je već doneto, na poseban namenski račun će joj isplatiti novac. Od 1. januara imamo 300.000 dinara pomoći za prvorođeno dete, 100.000 za drugorođeno, da podsetim. To pokazuje da vodimo računa o prioritetima, a to je natalitet. Što veći broj beba i mladih porodica podržimo na ovaj način, to bolje za našu zemlju - zaključio je ministar.

