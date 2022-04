CRNA TANJA, DAĆU TI BROJ OD MILISAVA, URADIĆE ZA 300 € Dobila predračun od molera i umalo pala u nesvest kad je VIDELA CENU (FOTO)

Predračun troškova za krečenje stana od 100 kvadrata izazvao je svojevrsnu histeriju na društvenim mrežama!

Jedan od korisnika objavio je na Tviteru fotografiju ponude jednog majstora koja iznosi neverovatnih 5.000 evra za kompletne molerske radove.

- Meni ovo nije baš najnormalnije. Obično krečenje 5.000 evra. Stan 100 kvadrata. Ponuda - navodi se objavi.

Objavljena je i detaljna računica.

Tako je majstor struganje stare boje i tapeta sa zidova (ukoliko za tim ima potrebe) i nanošenje podloge planirao da naplati 836 evra. Gletovanje zidova i plafona u dve ruke sa mašinskim šmirglanjem i pripremom za disperzionu boju trebalo je da košta mušteriju 1.452 evra.

Za bojenje zidova i plafona disperznim bojama u belo ili neki ton koji ne zahteva značajnu dodatnu doplatu za toniranje boje cena je 1.320 evra. Ukoliko se investitor odluči za kvalitetnije boje ili ima neke specifične zahteve majstor je naglasio da može doći i do korekcije cene.

Demontaža i ponovna montaža košta 450 evra. Popravka gipsanih lajsni u plafonu nakon prolaska električnih instalacija paušalno košta 250 evra. Postavljanje lektričnih lampi od poliuretana košta 731 evro.

Meni ovo nije baš najnormalnije. Obično krečenje. 5 000 e. Stan 100 kvadrata. Ponuda. 😳 pic.twitter.com/ke8xfEiSYD — T@nja (@tanjajorda) April 25, 2022

Objava je momentalno pokrenula raspravu o tome da li je to "normalna" cena moleraja.

- Cene jesu preduvane iz jednog prostog razloga. Nema dovoljno majstora. Majstor kada želi da vas kulturno odbije, dodatno preduva cenu radova, ako se upecate na cenu, radiće kod vas jer, što da ne, predobra je para. Ako odbijete, opet lepo, stajati sa poslom neće. Uvek na dobitku - navodi jedan korisnik.

- Srećom, sve radim sam, cene jesu jezive, ali je i posao ako stvarno odrade sve sto su pobrojali i ne zabušavaju sa skidanjem stare boje i gletovanjem zidova - nadovezao se durgi korisnik.

Mnogi su navodili "realne" cene moleraja.

- Gletovanje je 2.5 evra, moleraj sa struganjem 1.8 evra, stan od 100m2 ima oko 350m2 površine. Realna cena oko 1500-1800 evra. Ostalo je porez na budale...

- Gletovanje je u normalna vremena bilo dva evra, a mazanje evro. Posle su poludeli. Pa 4.3 evra po kvadratu nije ni Mikelanđelo odrao papu - našalio se jedan korisnik.

- Crna Tanja, daću tu telefon izvesnog Milisava, uradiće ti sve ovo za manje od 300 evra verovatno. Čuj 5.000 evra!? Pa to je sumanuto zaista - napisao je drugi korisnik Tvitera.

Šalu na stranu, građani će morati da pripreme više novca nego ranije zbog deficita zanatlija, ali i s obzirom na to da su cene usluga i materijala sveukupno porasle bar za 20 do 25 odsto, a za neke radove, kao što je recimo krečenje i do 30 odsto.

(Kurir.rs)