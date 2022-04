EVO KAD POČINJE PROIZVODNJA NOVOG MODELA IZ KRAGUJEVCA! STELANTIS: Najsavremenija platforma za električna vozila stiže u Srbiju!

BEOGRAD - Stelantis je danas najavio da će u Kragujevačkoj fabrici u Srbiji instalirati novu platformu za električna vozila za proizvodnju kompaktnih vozila koja bi otpočela sredinom 2024. godine. To će pomoći kompaniji u nameri da dostigne stopostotnu prodaju miksa putničkih električnih vozila (BEV) u Evropi do kraja ove decenije, kao i nultu emisiju štetnih gasova do 2038. godine. Ova najava takođe potvrđuje da će Srbija i njena fabrika u Kragujevcu (u kojoj Republika Srbija ima vlasnički udeo od 33%) igrati ključnu ulogu u strateškom planu Dare Forward 2030 kompanije Stellantis.

Izvršni direktor Stelantisa Karlos Tavareš je to saopštio tokom sastanka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beogradu. Novi kompaktni automobil, koji tek treba da bude imenovan, proizvodiće se u Kragujevačkoj fabrici, kao naslednik modela "fijat 500L" koji se trenutno proizvodi. Fabrika takođe može da bude konfigurisana tako da podrži potencijalne dodatne količine drugog vozila, na osnovu kontinuiranog unapređenja performansi.

„Ova nova platforma namenjena za električna vozila odgovaraće savršeno proizvodima iz A, B i C kategorije i unaprediće efikasna i čista rešenja za gradsku mobilnost naših brendova“, rekao je Carlos Tavares.

Stelantis je predstavio sveobuhvatnu strategiju za elektrifikaciju tokom događaja EV Day koji podrazumeva uzbudljiva i vozila vodeća u klasi za 14 kultnih brendova Kompanije. Na krilima predviđenih investicija od više od 30 milijardi evra do 2025. godine, ova strategija uključuje razvoj četiri platforme za električna vozila: STLA Small, Medium, Large i Frame koje su uparene sa skalabilnom porodicom od tri električna pogonska modula i standardizovanim baterijama sa sposobnošću brzog punjenja vodećom u klasi. Kompanija je na putu da ispuni ciljeve na oba fronta po pitanju učinka i rokova.

„Konstantno poboljšanje učinka kompanije Stellantis koji pravi razliku u odnosu na konkurenciju i osigurava održivost, zahteva zajedničku posvećenost svih interesnih strana, srpske vlade, grada Kragujevca, srpskih društvenih partnera, naših dobavljača i naših zaposlenih da usvoje „pobednički duh“ i iskoriste prilike koje pruža Stellantisov strateški plan Dare Forward 2030“, rekao je Carlos Tavares. „Zajedno sa zainteresovanim stranama iz Srbije, građanima ćemo ponuditi slobodu kretanja i borbu protiv globalnog zagrevanja putem čistih, bezbednih i pristupačnih rešenja. Ovo zahteva pristup od 360°, od cene energije do podsticaja koji podržavaju zaokret tržišta ka električnim vozilima. Kombinacija tih aktivnosti će staviti Srbiju i Evropu u čvrstu poziciju u pogledu energetske tranzicije ka pristupačnoj i održivoj mobilnosti.“

Predsednik Vučić je izjavio: "Potpisivanjem današnjeg ugovora, Srbija će imati ključnu ulogu u realizaciji strateškog plana Dare Forward 2030 kompanije Stelantis - jednog od vodećih svetskih proizvodjača automobila. Odluka ovog giganta u automobilskoj industriji da modernizuje i unapredi postojeći proizvodni pogon u Kragujevcu, pruža nam mogućnost da postanemo vodeći proizvođač električnih automobila i na taj način umnogome promenimo sliku Srbije.”

(Kurir.rs / Stelantis)

