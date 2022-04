INVESTICIJA U KRAGUJEVCU JE SAMO POČETAK ERE ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA U SRBIJI Treba da posebno obratimo pažnju na JEDNU VAŽNU STVAR

Predstavnici kompanije Stelantis i Vlade Srbije potpisali su u Predsedništvu Srbije ugovor o finansiranju proizvodnje električnih automobila u fabrici u Kragujevcu

Nova investcija u kragujevačkoj fabrici automobila biće u vrednosti 190 miliona evra, od čega će iz republičkog budžeta biti izdvojeno 48 miliona evra.

Stelantis je multinacionalna korporacija za proizvodnju automobila, jedna od četiri najveće u svetu, formirana je 2021. godine spajanjem italijansko-američkog konglomerata Fijat Krajsler Automobili i francuske PSA grupe koja obuhvata fabrike "Pežo", "Sitroen" i "Opel".

Koje prednosti donose ovakve investicije u Srbiji? Kakvu ulogu Srbija ima u strateškom planu "Dare Forward 2030" kompanije Stellantis? Da li će u Srbiji električni automobile postati realna alternativa do sada neprikosnovenim benzincima?

Upravo o ovoj temi govorili su gosti “Usijanja” Mahmud Bušatlija savetnik za investicije i razvoj i Dušan Vasiljević, ekolog.

- Vrlo pažljivo sam slušao šta je direktor kompanije pričao i govorio i čini mi se da je to samo početak planiranja u tom pravcu, tih 190 miliona nije dovoljno da se pređe na novu tehnologiju. On je jasno rekao da će u sledećih 5 godina dostići proizvodnju preko 75 modela. Ima 7,8 proizvođaćča u toj grupi. Treba prvo razviti te modele. Mene budi da ovaj period koji je sada ugovoren traje 2,5 godine. To teško da se može smatrati periodom u kom će se napraviti novi pogon. Za naš je veoma važno da se taj proces pokrenuo. Čini se da smno mi sada već obavezni da participiramo u planiranju razvoja, sa činjenicom da ćemo moći da razvijamo model. Moramo da pripremimo infrakstrukturu i da imamo energetski bilans. Povećaće se potrošnja struja. U sledeće 2,5 godine moći ćemo da pratimo planove rada. Mogće da ćemo moći da proizvodimo Fiata Pandu. Za sada Fiat Panda nije čisto električni, imate kod njega goruće baterije i ima motor na unutrašnje sagorevanje - rekao je za Kurir televiziju Mahmud Bušatlija savetnik za investicije i razvoj.

Dušan Vasiljević, ekolog, smatra da je potrebno uskladiti i unaprediti infrastrukturu.

- Nagovoriti nekoga da čini nešto to će moći samo kada taj neko vidi interes. Kupiću električni automobil ako je povoljnije. Biraću nešto najpovoljnije. Raduje me da postoji ova investicija. Konkurencija nije mala. Moralo bi da se ponudi nešto što je pristupačno. Srbija ima negde oko 4.000 do 5.000 registrovanih električnih automobila, to je nekih 2%, jer srbija ima oko 2.200.000 automobila. Ima oko 70-ak elektruičnih punjača. Grčka ima oko 170 punjača. Puno će vremena biti potrebno za ulaganje u infrastrukturu - rekao je za televiziju Kurir Dušan Vasiljević, ekolog.

I Bušatlija naglašava da treba gledati koliki će biti bilans potrošnje

- Moramo da imamo bilans potrošnje, i da znamo koliko struje može da se troši, a zemlja smo koja je okružena zemljama koje imaju bolju infrastrukturu. Moramo gledati i na koridore, posebno Koridor 10 - dodao je Bušatlija.

- Ima jedan tehnički problem. Vi imate samo tri brza punjača, sa kojima se puni auto oko 30 minuta. Brzi punjači su punjači od 170 i više kilovata, koji mogu jedan ili dva automobila da napune za recimo pola sata ili 45 minuta. Mogu, na primer, i da ga dopune za nekih 15 minuta. Ovi ostali koji postoje su znatno sporiji i pune se po nekoliko sati - dodao je Vasiljević.

