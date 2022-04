FIJAT PANDA NA STRUJU JOŠ NE POSTOJI! Mladen Alvirović o električnom automobilu iz Kragujevca: Poznate su SAMO 3 STVARI!

Predstavnici kompanije Stelantis i Vlade Srbije potpisali su juče u Predsedništvu Srbije ugovor o finansiranju proizvodnje električnih automobila u fabrici u Kragujevcu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da time počinje nova era u investicijama u Srbiji.

Kako je objasnio, nova investcija u kragujevačkoj fabrici automobila biće u vrednosti 190 miliona evra, od čega će iz republičkog budžeta biti izdvojeno 48 miliona evra.

O značaju dogovorenog govorio je Mladen Alvirović, urednik emisije SAT.

- Ono što smo videli na naslovnim stranama na svim medijima je slika jednog automobila za koji se ne može tvrditi da je autombil koji dolazi iz Kragujevca. Spominje se ime električnog fijata pande, auta koji još uvek ne postoji. Ono što možemo da analiziramo, jesu informacije koje imamo i koje su sasvim pouzdane - rekao je Mladen Alvirović, urednik emisije SAT.

Alvirović se osvrnuo i na planove koje je kompanije Stelantis iznela.

- Postoje stvari koje su sasvim pouzdane, a to su tri stvari. Prvo, tu su informacije koje je saopštio sam Stelantis, gde je naveo planove do 2038. godine. Navedene su 4 nove platforme za električna vozila na kome će biti zasnovani praktično svi putnički automobili i kompletne grupacije kompanije Stelantis do 2038. godine. Oni će u Evropi te 2038. imati 100% električni. Znamo i da za fabriku u Kragujevcu planiraju promenu proizvodnje. To bi moglo da znači da bi jedna platforma mogla biti baza za automobil koji će se proizvoditi u Kragujevcu. Ako posmatramo najavu da je to automobil za srednju klasu, onda će to biti automobil na, takozvanoj, maloj platformi, koja se podrazumeva za automobile do 4,5 metara. To podrazumeva i baterijski skop od 37 do 82 kilovat časa. Ova godina je označena kao godina kada će broj punjača drastično da poraste. Ono što moram da spomenem, kao neko ko vozi električni automobil, je to da ćemo morati da menjamo način života i način shvatanja mobilnosti. Ja ne idem pošto-poto na stanicu, ja se trudim da imam svoj punjač koji košta od par stotina evra do 1000 evra, gde se automobil puni - rekao je Alvirović.

